Δείτε πότε θα παίξουν ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός στο Τελ Αβίβ μετά την ανακοίνωση της Euroleague για τα εντός έδρας ματς της Χάποελ και της Μακάμπι.

Όπως ανακοίνωσε και επίσημα η Euroleague, η Μακάμπι Τελ Αβίβ και η Χάποελ Τελ Αβίβ θα μπορούν από την 1η Δεκεμβρίου και μετά να δώσουν τα εντός έδρας παιχνίδια τους στο Ισραήλ.

Φυσικά πάντα με την προϋπόθεση να παραμείνει η εκεχειρία με την Παλαιστίνη και να μην υπάρξουν άλλες εχθροπραξίες. Τι σημαίνει αυτό για τις δύο ελληνικές ομάδες;

Ότι ο Παναθηναϊκός AKTOR θα αναγκαστεί να δώσει και τα δύο του παιχνίδια με τις ομάδες του Ισραήλ στο Τελ Αβίβ και όχι σε Βελιγράδι ή Σόφια, ενώ ο Ολυμπιακός το ένα από τα δύο καθώς έει ήδη αντιμετωπίσει (και νικήσει) τη Μακάμπι στην σερβική πρωτεύουσα.

Όσο για τα πρώτα εντός έδρας ματς των Χάποελ και Μακάμπι τα οποία είναι προγραμματισμένα για μετά την 1η Δεκεμβρίου; Η... άτυχη της υπόθεσης είναι η Βιλερμπάν καθώς θα πραγματοποιήσει back to back ταξίδια σε διάστημα μίας εβδομάδας στο Τελ Αβίβ.

Συγκεκριμένα τα ματς που έχουν να δώσουν οι «αιώνιοι» στο Τελ Αβίβ

22 Ιανουαρίου 2026: Μακάμπι Τελ Αβίβ - Παναθηναϊκός (24η αγωνιστική)

2 Απριλίου 2026: Χάποελ Τελ Αβίβ - Παναθηναϊκός (35η αγωνιστική)

9 Απριλίου 2026: Χάποελ Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός (37η αγωνιστική)

Τα πρώτα εντός ματς των Ισραηλινών ομάδα μετά την 1η Δεκεβρίου