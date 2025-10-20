Κέντρικ Ναν και Ντόντα Χολ είχαν την... τιμητική τους στην ψηφοφορία των αρχηγών της EuroLeague!

Η EuroLeague ζήτησε από τους αρχηγούς των ομάδων την άποψή τους αναφορερικά με διάφορες ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με τους καλύτερους παίκτες της διοργάνωσης και τα αποτελέσματα έχουν έντονο... ελληνικό χρώμα.

Οι ερωτήσεις της EuroLeague ήταν:

Ποια έδρα έχει την καλύτερη ατμόσφαιρα;

Ποιος είναι ο πιο ταλαντούχος παίκτης;

Ποιον αντίπαλο θα ήθελες να έχεις στην ομάδα σου;

Ποιος είναι ο πιο δύσκολος παίκτης να σταματήσεις;

Ποιος είναι ο καλύτερος χειριστής της μπάλας;

Ποιος είναι ο καλύτερος στα καρφώματα;

Ποιος είναι ο πιο συναρπαστικός νεοφερμένος;

Στα παραπάνω είχαμε δύο πρωτιές για παίκτες ελληνικών ομάδων, καθώς ο Κέντρικ Ναν αναδείχθηκε ο «πιο δύσκολος παίκτης να σταματήσεις», ενώ ο Ντόντα Χολ ψηφίστηκε ως ο «καλύτερος στα καρφώματα»

Αναλυτικά οι απαντήσεις των αρχηγών της EuroLeague: