Στην Αρμάνι θα συνεχίσει την καριέρα του ο Νέιτ Σέστινα, μετά το πέρασμά του από τη Βαλένθια, με την οποία τη φετινή σεζόν έπαιξε μόλις τρία παιχνίδια στην EuroLeague.

Το φλερτ των τελευταίων ημερών μεταξύ της Αρμάνι Μιλάνο και του Νέιτ Σέστινα, κατέληξε σε γάμο. Με τον 28χρονο Αμερικανό φόργουορντ (2.06μ.) να υπογράφει συμβόλαιο στους Ιταλούς, προερχόμενος από τη Βαλένθια.

La Pallacanestro Olimpia Milano comunica di aver raggiunto un accordo con Nate Sestina, ala forte di 2.06, nato a St. Marys, Pennsylvania il 12 maggio 1997, proveniente dal Valencia Basket.



Ο Σέστινα είναι ένας παίκτης με εμπειρία τόσο από τα ευρωπαϊκά παρκέ, όσο και από αυτά της EuroLeague, καθώς πριν τη Βαλένθια, αγωνίστηκε για μία σεζόν στη Φενέρμπαχτσε. Με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα και το Κύπελλο Τουρκίας τη σεζόν 2023-24.

Ενώ στα πρώτα τρία παιχνίδια της φετινής EuroLeague, δε βρήκε τον απαιτούμενο χώρο στους Ισπανούς. Μετρώντας 2.0 πόντους σε 9'38'' συμμετοχής, με 20% στο τρίποντο (2/10), 2.3 ριμπάουντ και 1.0 ασίστ.