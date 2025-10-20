Ταϊρίκ Τζόουνς για τη σύγκριση με Λεσόρ: «Δε με ενδιαφέρει καθόλου, ξέρω ποιος είμαι»

Σε συνέντευξη που παραχώρησε σε Μέσο της Σερβίας, ο Ταϊρίκ Τζόουνς αναφέρθηκε στην αναπόφευκτη σύγκριση με τον προκάτοχό του, Ματίας Λεσόρ στην Παρτίζαν.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς από την πρώτη του μέρα στην Παρτίζαν ανέλαβε τον ρόλο του... διαδόχου του Ματίας Λεσόρ, ο οποίος το καλοκαίρι του 2023 μετακόμισε στον Παναθηναϊκό.

Σε συνέντευξή του, ο Αμερικανός απάντησε για τη σύγκριση που γίνεται με τον Λεσόρ, τονίζοντας πως απλώς προσπαθεί να είναι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού του.

«Δε με ενδιαφέρει καθόλου η σύγκριση. Όταν κοιτάζω στον καθρέπτη, ξέρω ποιος είμαι και ξέρει και εκείνος. Υπάρχουν ομοιότητες στο παιχνίδι μας και για αυτό πάντα μας ακολουθούν οι συγκρίσεις. Θα προσπαθώ να είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου στο παρκέ. Είναι ένας πολύ σπουδαίος αντίπαλος και πάντα μαζί του είναι... πόλεμος, για 40 λεπτά» ανέφερε ο Ταϊρίκ Τζόουνς.

Ο οποίος μάλιστα αναφέρθηκε και στον Αλεξέι Ποκουσέφσκι. Τον οποίο τόνισε πως βοηθάει αρκετά, για να παίξει και εκείνος στη θέση του σέντερ. «Καθόμαστε δίπλα στα αποδυτήρια, οπότε του μιλάω αρκετά. Είναι πολύ καλός, ειδικότερα στο σημερινό μπάσκετ.

Είναι ένα miss match στο παρκέ, επειδή τα κλασικά πεντάρια δεν παίζουν σαν εκείνον, δεν ανοίγουν το γήπεδο, δεν τρέχουν με την μπάλα και δε βλέπουν τόσο πολύ παρκέ. Μας φέρνει κάτι ξεχωριστό, είμαι πάντα εδώ για εκείνον».