Η Άλμπα Βερολίνου δε θα συμμετάσχει στην EuroLeague της επόμενης περιόδου, με τους Γερμανούς να ανακοινώνουν επίσημα πως θα παίξουν στο BCL της σεζόν 2025-26.

Χωρίς την Άλμπα Βερολίνου θα ξεκινήσει η σεζόν 2025-26 όσον αφορά την EuroLeague. Όπως ενημέρωσαν με κάθε επισημότητα οι Γερμανοί, η ομάδα τους θα παίξει στο Basketball Champions League της ερχόμενης περιόδου, δηλαδή τη σεζόν 2025-26.

Άλλωστε, όπως είχατε διαβάσει στο Gazzetta, η Άλμπα διεκδικούσε μία από τις wild card, με την πιθανότητα αύξησης των ομάδων στην EuroLeague από 18 σε 20.

Αλλά όπως φαίνεται πήρε την απόφασή της και μετακομίζει στη διοργάνωση της FIBA, μετά από 24 χρόνια σύμπραξης με την EuroLeague. Ενώ η αλλαγή αυτή είναι συνυφασμένη με την προοπτική της δημιουργίας της νέας λίγκας από το NBA στην Ευρώπη, σε συνεργασία με τη FIBA. Συγκεκριμένα αγωνίστηκε για 12 χρόνια στην EuroLeague και άλλα τόσα στο EuroCup/ULEB Cup, αφήνοντας πίσω πλέον αυτό το κεφάλαιο.

«Έχουμε μακρά παράδοση στην EuroLeague και θέλουμε πάντα να παίζουμε στην καλύτερη δυνατή διοργάνωση. Ωστόσο, οι συνθήκες για μια θέση στην EuroLeague έχουν αλλάξει δραματικά πρόσφατα. Με τις αξίες μας και το πρόγραμμά μας να επικεντρώνονται στην οικονομική βιωσιμότητα, τη συνεργασία και την ανάπτυξη του αθλήματος» ανέφερε ο Μάρκο Μπάλντι, Διευθύνων Σύμβουλος των Γερμανών, στην ανακοίνωση του συλλόγου για τη μετακόμισή του στο BCL της ερχόμενης περιόδου.

