Ο Νάντο Ντε Κολό φαίνεται πως επιστρέφει στη Φενέρμπαχτσε, με το BasketNews να αναφέρει πως ο παίκτης και η τουρκική ομάδα έφτασαν σε συμφωνία.

Ο Νάντο Ντε Κολό ετοιμάζει Βαλίτσες για Κωνσταντινούπολη, καθώς φαίνεται πως συμφώνησε με τη Φενέρμπαχτσε.

Ο 38χρονος γκαρντ (1.96), όπως αναφέρει το BasketNews και ο Ντονάτας Ουρμπόνας, έχει συμφωνήσει με την πρώην ομάδα του και περιμένει να μείνει ελεύθερος από την Βιλερμπάν, προκειμένου να επιστρέψει στη Φενέρμπαχτσε.

Fenerbahce agreed in principle with Nando De Colo, per sources.



Μάλιστα όλο αυτό αναμένεται άμεσα, καθώς η διορία για να βγει από το ρόστερ της Βιλερμπάν, ώστε να συνεχίσει σε άλλη ομάδα της EuroLeague την καριέρα του, είναι μέχρι τις 5/1.

Αυτή θα είναι η δεύτερη θητεία του Νάντο Ντε Κολό στην Φενέρμπαχτσε, καθώς αγωνίστηκε σε αυτήν από το 2019 μέχρι και το 2022.

Ο Νάντο Ντε Κολό μπορεί να είναι πλέον στα 38, όμως παραμένει μία ιδιαίτερα αξιόπιστη λύση στα γκαρντ, κάτι το οποίο μαρτυρούν και οι αριθμοί του στη EuroLeague.

Συγκεκριμένα, ο Νάντο Ντε Κολό μετρά 13.6 πόντους, 2.1 ριμπάουντ και 4.7 ασίστ κατά μέσο όρο τη φετινή αγωνιστική περίοδο και αναμένεται να δώσει πολύτιμες λύσεις στην Φενέρμπαχτσε με την ποιότητα και την εμπειρία του.