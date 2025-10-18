Συνεχίζεται η ατυχία του Άρτουρς Ζάγκαρς. Νέος τραυματισμός για τον Λετονό της Φενέρμπαχτσε.

Όπως έκανε γνωστό μέσα από επίσημη ανακοίνωσή της η Φενέρμπαχτσε, ο Άρτουρς Ζάγκαρς υπέστη τραυματισμό στον δεξί οπίσθιο μηριαίο κατά τη διάρκεια της δεύτερης «διαβολοβδομάδας» που ολοκληρώθηκε.

Πιο συγκεκριμένα, ο 25χρονος Λετονός γκαρντ, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού για την πέμπτη αγωνιστική της Euroleague με αντίπαλο τη Μπάγερν Μονάχου, τραυματίστηκε. Ύστερα από εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, διαπιστώθηκε τραυματισμός δεύτερου βαθμού και άρχισε τη θεραπεία με σκοπό να επιστρέψει στη δράση.

Τη φετινή σεζόν, πρόλαβε να παίξει μόλις σε δύο ματς της Euroleague, κόντρα στη Ντουμπάι BC και τη Μπάγερν. Στο τελευταίο του αγώνα είχε φτάσει σε 16:53 λεπτά εντός παρκέ τους 8 πόντους με 4 ασίστ και 1 ριμπάουντ.

Η ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε για Ζάγκαρς