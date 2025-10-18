Ο Εργκίν Αταμάν ανέφερε ότι ο Ματίας Λεσόρ θα είναι διαθέσιμος σε τρεις εβδομάδες. Ποια παιχνίδια του Παναθηναϊκού αναμένεται να προλάβει ο Γάλλος σέντερ.

Ο Παναθηναϊκός έφυγε με ένα μεγάλο «διπλό» από την Κωνσταντινούπολη, απέναντι στην Εφές, ωστόσο ο Εργκίν Αταμάν έδωσε μία πολύ σημαντική είδηση, που αφορά τον Ματίας Λεσόρ και την επιστροφή του.

Ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού παραμένει στα πιτς, μετά τον περσινό, σοβαρό τραυματισμό του στο γόνατο. Ο Λεσόρ είχε αγωνιστεί στο Final Four του Άμπου Ντάμπι, όμως έκτοτε δεν έχει ξαναφορέσει τα πράσινα, με τον Αταμάν να αναφέρει πως θα επιστρέψει σε τρεις εβδομάδες.

«Η θεραπεία του Λεσόρ συνεχίζεται και αυτή τη στιγμή πηγαίνει πολύ καλά. Περιμένουμε να επιστρέψει στο γήπεδο σε τρεις εβδομάδες. Είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης για εμάς και ήταν ένας από τους βασικούς παράγοντες μας, στην κατάκτηση του τροπαίου της EuroLeague. Οι γιατροί έχουν πει ότι θα επιστρέψει πλήρως υγιής σε τρεις εβδομάδες» ήταν τα λόγια του προπονητή του Παναθηναϊκού.

Κάτι που σημαίνει πως ο Λεσόρ θα είναι έτοιμος λίγο πριν τα μέσα Νοεμβρίου. Ακριβώς σε τρεις εβδομάδες από σήμερα, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει το Περιστέρι για τη Stoiximan GBL. Θα ήταν πολύ λογική απόφαση να επιστρέψει ο Λεσόρ μέσω των αγώνων του πρωταθλήματος, που δεν έχουν την ένταση της EuroLeague, ωστόσο για να συμβεί αυτό, πρέπει πρώτα να δηλωθεί στην οκτάδα των ξένων, απ' την οποία έχει μείνει εκτός με τον τραυματισμό του.

Τρεις μέρες πριν το παιχνίδι με το Περιστέρι, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι (5/11), ενώ ακολουθεί διπλή αγωνιστική στην EuroLeague απέναντι σε Παρί (11/11) και Ρεάλ Μαδρίτης (13/11), καθώς και το ματς με τον Άρη πρωτάθλημα (16/11).

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού