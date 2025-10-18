Άταμαν: «Σε τρεις εβδομάδες θα επιστρέψει ο Λεσόρ»
Μετά τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη, ο Εργκίν Άταμαν αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον Ματίας Λεσόρ και το πότε θα είναι και πάλι διαθέσιμος.
«Η θεραπεία του Λεσόρ συνεχίζεται και αυτή τη στιγμή πηγαίνει πολύ καλά. Περιμένουμε να επιστρέψει στο γήπεδο σε τρεις εβδομάδες» ανέφερε ο Εργκίν Άταμαν και συνέχισε:
«Είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης για εμάς και ήταν ένας από τους βασικούς παράγοντες μας, στην κατάκτηση του τροπαίου της Ευρωλίγκας. Οι γιατροί έχουν πει ότι θα επιστρέψει πλήρως υγιής σε τρεις εβδομάδες».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.