Ταβάρες: ΜΥΘΙΚΟ μπλοκ στον Νόρις!
Ο Μάιλς Νόρις πήγε για μαλλί και βγήκε... κουρεμένος απέναντι στον Έντι Ταβάρες.
Συγκεκριμένα ο Αμερικανός της Μπαρτσελόνα είχε τη... φαεινή ιδέα να καρφώσει μπροστά στον θηριώδη σέντερ της Ρεάλ αλλά όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων η απόφαση που πήρε ήταν... λανθασμένη.
Όχι μόνο δεν κάρφωσε, αλλά είδε τον Ταβάρες να του... κατεβάζει τον γενικό και να τον ταπώνει στα ίσια!
Αν μη τι άλλο ήταν μία από τις καλύτερες φάσεις της σεζόν έως τώρα στην Euroleague.
Δείτε το σχετικό βίντεο
.@waltertavares22 absolutely INSANE STUFF!— EuroLeague (@EuroLeague) January 16, 2026
That is why he's called sergeant SWAT 🛑#RivalrySeries I #MotorolaMagicMoment @Moto pic.twitter.com/YarJJMinlg
