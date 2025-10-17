Παναθηναϊκός: Η μέρα και η ώρα του ματς με τη Βίρτους
Πότε και πού θα δείτε την αναμέτρηση της Βίρτους Μπολόνια με τον Παναθηναϊκό για την έκτη αγωνιστική της EuroLeague.
O Παναθηναϊκός AKTOR ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στη «διαβολοβδομάδα» κάνοντας το 2/2 έχοντας επικρατήσει της Αναντολού Εφές με 95-81.
Οι «πράσινοι» θα χρειαστεί να ταξιδέψουν ξανά και να αγωνιστούν εκτός έδρας, καθώς για την έκτη αγωνιστική της EuroLeague θα φιλοξενηθούν από τη Βίρτους στην Μπολόνια.
Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου και ώρα 21:00.
