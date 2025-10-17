Αναντολού Εφές - Παναθηναϊκός: Η δωδεκάδα των «πράσινων», η απόφαση-έκπληξη του Αταμαν για τους κομμένους
Ο Παναθηναϊκός AKTOR συνέχισε νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στη EuroLeague, επικρατώντας της Βιλερμπάν και βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 3-1. Πλέον η ομάδα του Άταμαν έχει μπροστά της το ματς με την Αναντολού Εφές (17/10, 20:30, live Gazzetta) στην Κωνσταντινούπολη και επιδιώκει να κάνει το 2/2 στη «διαβολοβδομάδα».
Για την ομάδα του Εργκίν Άταμαν, εκτός παραμένουν οι Ματίας Λεσόρ και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ. Μάλιστα, ο Τούρκος τεχνικός προέβη σε μία αλλαγή στο δεύτερο ματς αυτής της διπλής αγωνιστικής αφήνοντας εκτός τον Μάριους Γκριγκόνις με τη θέση του να την παίρνει ο Βασίλης Τολιόπουλος.
Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού: Καλαϊτζάκης, Σορτς, Τολιόπουλος, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν
