Αυτοί είναι οι δώδεκα παίκτες που επέλεξε ο Εργκίν Άταμαν για την αναμέτρηση με την Αναντολού Εφές. Σε ποια αλλαγή προέβη ο Τούρκος τεχνικός;

Ο Παναθηναϊκός AKTOR συνέχισε νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στη EuroLeague, επικρατώντας της Βιλερμπάν και βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 3-1. Πλέον η ομάδα του Άταμαν έχει μπροστά της το ματς με την Αναντολού Εφές (17/10, 20:30, live Gazzetta) στην Κωνσταντινούπολη και επιδιώκει να κάνει το 2/2 στη «διαβολοβδομάδα».

Για την ομάδα του Εργκίν Άταμαν, εκτός παραμένουν οι Ματίας Λεσόρ και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ. Μάλιστα, ο Τούρκος τεχνικός προέβη σε μία αλλαγή στο δεύτερο ματς αυτής της διπλής αγωνιστικής αφήνοντας εκτός τον Μάριους Γκριγκόνις με τη θέση του να την παίρνει ο Βασίλης Τολιόπουλος.

Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού: Καλαϊτζάκης, Σορτς, Τολιόπουλος, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν