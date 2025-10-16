Η Φενέρμπαχτσε αγνοούσε τη νίκη στη EuroLeague από το ματς της πρεμιέρας με την Παρί, την 1η Οκτωβρίου. Έκτοτε, μέτρησε τρεις συνεχόμενες ήττες, πριν επικρατήσει της Μπάγερν Μονάχου με 88-73 στην Κωνσταντινούπολη, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 2-3. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους προηγήθηκε με 26 πόντους στις αρχές της τέταρτης περιόδου (72-46, 33’), φτάνοντας εύκολα στη νίκη.
Φενέρμπαχτσε – Μπάγερν: Ο αγώνας
Η Μπάγερν είχε τον έλεγχο στο πρώτο δεκάλεπτο (14-20, 10’), ωστόσο η Φενέρ βρήκε ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά της, κλείνοντας τη δεύτερη περίοδο με επιμέρους σκορ 23-12, με αποτέλεσμα να πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ της 37-32.
Σε αυτό το διάστημα, η Φενέρμπαχτσε στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες των Μπόλντγουιν (9 π., 3 ριμπ., 2 ασ.) και Γουίλμπεκιν (8 π.), απέναντι στην Μπάγερν που είχε 2/12 τρίποντα.
Οι γηπεδούχοι συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό, χτίζοντας σταδιακά διαφορά ασφαλείας που διατήρησαν ως το φινάλε. Ο Μπόνζι Κόλσον σκόραρε για το 72-46 στο 33’, η Μπάγερν προσπάθησε να μειώσει τη διαφορά, όμως η ομάδα του Γιασικεβίτσιους έφτασε τελικά στη νίκη με 88-73.
Τα δεκάλεπτα: 14-20, 37-32, 62-46, 88-73.
Ο MVP: Ο Γουέιντ Μπόλντγουιν σημείωσε 13 πόντους με 5/7 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 3/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο, συγκεντρώνοντας 16 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης στα 21:52 που έμεινε στο παρκέ.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Καμάρ Μπόλντγουιν είχε 11 πόντους, 7 ασίστ, 3 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα για την Μπάγερν.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 13/27 τρίποντα της Φενέρμπαχτσε.
|Fenerbahçe Beko Istanbul
|2FG
|3FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|1
|M. Birsen
|11:45
|6
|1/1
|100%
|0/1
|0%
|4/4
|100%
|0
|3
|3
|0
|2
|1
|1
|0
|9
|2
|W. Baldwin Iv
|21:52
|13
|5/7
|71.4%
|0/1
|0%
|3/4
|75%
|0
|3
|3
|3
|1
|5
|1
|0
|16
|3
|S. Wilbekin *
|15:46
|14
|1/2
|50%
|4/8
|50%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|3
|2
|1
|2
|0
|14
|4
|N. Melli
|15:31
|4
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|4
|4
|3
|2
|3
|0
|2
|9
|10
|M. Mahmutoglu
|04:53
|3
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|13
|T. Biberovic
|23:17
|6
|1/4
|25%
|1/2
|50%
|1/1
|100%
|1
|1
|2
|2
|5
|1
|0
|0
|4
|17
|O. Bitim
|11:35
|2
|1/1
|100%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|0
|3
|0
|1
|0
|0
|18
|M. Jantunen *
|18:45
|15
|0/0
|0%
|5/6
|83.3%
|1/1
|100%
|0
|1
|1
|3
|0
|1
|0
|0
|14
|20
|D. Hall *
|21:18
|10
|3/4
|75%
|1/4
|25%
|4/6
|66.7%
|1
|4
|5
|4
|2
|1
|1
|0
|13
|32
|A. Zagars
|16:53
|8
|2/3
|66.7%
|0/1
|0%
|2/2
|100%
|0
|1
|1
|0
|2
|0
|1
|0
|10
|50
|B. Colson *
|21:29
|7
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|2/2
|100%
|1
|2
|3
|1
|0
|1
|0
|0
|13
|92
|K. Birch *
|16:56
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|5
|5
|1
|0
|1
|0
|1
|2
|Team/Coaches
|3
|0
|3
|0
|1
|TOTAL
|200:00
|88
|17/26
|65.4%
|13/27
|48.1%
|15/18
|83.3%
|6
|27
|33
|20
|24
|16
|7
|2
|106
|FC Bayern Munich
|2FG
|3FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|1
|O. Da Silva
|08:52
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|X. Rathan-Mayes *
|14:26
|0
|0/2
|0%
|0/5
|0%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|1
|1
|1
|1
|0
|-3
|5
|N. Giffey
|13:00
|4
|0/2
|0%
|1/3
|33.3%
|1/2
|50%
|0
|1
|1
|1
|3
|1
|3
|0
|3
|8
|L. Kratzer *
|08:12
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|0
|3
|0
|0
|0
|-1
|10
|J. Jessup
|15:21
|7
|2/2
|100%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|2
|1
|1
|0
|0
|6
|11
|V. Lucic *
|24:39
|10
|4/6
|66.7%
|0/1
|0%
|2/2
|100%
|0
|2
|2
|2
|2
|2
|0
|0
|10
|13
|A. Obst
|23:17
|13
|2/2
|100%
|3/7
|42.9%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|3
|1
|1
|3
|0
|18
|21
|J. Hollatz
|17:14
|0
|0/4
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|1
|2
|1
|1
|1
|-5
|22
|I. Mike *
|22:07
|13
|4/6
|66.7%
|0/1
|0%
|5/7
|71.4%
|1
|0
|1
|2
|2
|3
|1
|1
|14
|32
|W. Gabriel
|24:51
|13
|6/9
|66.7%
|0/1
|0%
|1/4
|25%
|2
|2
|4
|2
|4
|3
|1
|1
|9
|33
|D. Mccormack
|02:58
|2
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|44
|K. Baldwin *
|25:03
|11
|3/5
|60%
|0/0
|0%
|5/5
|100%
|0
|3
|3
|7
|0
|1
|0
|2
|4
|Team/Coaches
|1
|3
|4
|0
|0
|TOTAL
|200:00
|73
|22/41
|53.7%
|5/21
|23.8%
|14/20
|70%
|9
|17
|26
|19
|23
|11
|11
|3
|77
