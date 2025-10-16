Η Φενέρμπαχτσε ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Μπάγερν στην Ulker Sports Arena, επικρατώντας με 88-73 και επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα, έπειτα από τρεις συνεχόμενες ήττες στη EuroLeague.

Η Φενέρμπαχτσε αγνοούσε τη νίκη στη EuroLeague από το ματς της πρεμιέρας με την Παρί, την 1η Οκτωβρίου. Έκτοτε, μέτρησε τρεις συνεχόμενες ήττες, πριν επικρατήσει της Μπάγερν Μονάχου με 88-73 στην Κωνσταντινούπολη, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 2-3. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους προηγήθηκε με 26 πόντους στις αρχές της τέταρτης περιόδου (72-46, 33’), φτάνοντας εύκολα στη νίκη.

Φενέρμπαχτσε – Μπάγερν: Ο αγώνας

Η Μπάγερν είχε τον έλεγχο στο πρώτο δεκάλεπτο (14-20, 10’), ωστόσο η Φενέρ βρήκε ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά της, κλείνοντας τη δεύτερη περίοδο με επιμέρους σκορ 23-12, με αποτέλεσμα να πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ της 37-32.

Σε αυτό το διάστημα, η Φενέρμπαχτσε στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες των Μπόλντγουιν (9 π., 3 ριμπ., 2 ασ.) και Γουίλμπεκιν (8 π.), απέναντι στην Μπάγερν που είχε 2/12 τρίποντα.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό, χτίζοντας σταδιακά διαφορά ασφαλείας που διατήρησαν ως το φινάλε. Ο Μπόνζι Κόλσον σκόραρε για το 72-46 στο 33’, η Μπάγερν προσπάθησε να μειώσει τη διαφορά, όμως η ομάδα του Γιασικεβίτσιους έφτασε τελικά στη νίκη με 88-73.

Τα δεκάλεπτα: 14-20, 37-32, 62-46, 88-73.

Ο MVP: Ο Γουέιντ Μπόλντγουιν σημείωσε 13 πόντους με 5/7 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 3/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο, συγκεντρώνοντας 16 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης στα 21:52 που έμεινε στο παρκέ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Καμάρ Μπόλντγουιν είχε 11 πόντους, 7 ασίστ, 3 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα για την Μπάγερν.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 13/27 τρίποντα της Φενέρμπαχτσε.

Fenerbahçe Beko Istanbul 2FG 3FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- PIR 1 M. Birsen 11:45 6 1/1 100% 0/1 0% 4/4 100% 0 3 3 0 2 1 1 0 9 2 W. Baldwin Iv 21:52 13 5/7 71.4% 0/1 0% 3/4 75% 0 3 3 3 1 5 1 0 16 3 S. Wilbekin * 15:46 14 1/2 50% 4/8 50% 0/0 0% 0 1 1 3 2 1 2 0 14 4 N. Melli 15:31 4 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 4 4 3 2 3 0 2 9 10 M. Mahmutoglu 04:53 3 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13 T. Biberovic 23:17 6 1/4 25% 1/2 50% 1/1 100% 1 1 2 2 5 1 0 0 4 17 O. Bitim 11:35 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 0 2 2 0 3 0 1 0 0 18 M. Jantunen * 18:45 15 0/0 0% 5/6 83.3% 1/1 100% 0 1 1 3 0 1 0 0 14 20 D. Hall * 21:18 10 3/4 75% 1/4 25% 4/6 66.7% 1 4 5 4 2 1 1 0 13 32 A. Zagars 16:53 8 2/3 66.7% 0/1 0% 2/2 100% 0 1 1 0 2 0 1 0 10 50 B. Colson * 21:29 7 1/1 100% 1/1 100% 2/2 100% 1 2 3 1 0 1 0 0 13 92 K. Birch * 16:56 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 5 5 1 0 1 0 1 2 Team/Coaches 3 0 3 0 1 TOTAL 200:00 88 17/26 65.4% 13/27 48.1% 15/18 83.3% 6 27 33 20 24 16 7 2 106