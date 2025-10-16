Φενέρμπαχτσε – Μπάγερν 88-73: Ξέσπασε στους Βαυαρούς και επέστρεψε στις νίκες

Γιάννης Σταυρουλάκης
Η Φενέρμπαχτσε ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Μπάγερν στην Ulker Sports Arena, επικρατώντας με 88-73 και επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα, έπειτα από τρεις συνεχόμενες ήττες στη EuroLeague.

Η Φενέρμπαχτσε αγνοούσε τη νίκη στη EuroLeague από το ματς της πρεμιέρας με την Παρί, την 1η Οκτωβρίου. Έκτοτε, μέτρησε τρεις συνεχόμενες ήττες, πριν επικρατήσει της Μπάγερν Μονάχου με 88-73 στην Κωνσταντινούπολη, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 2-3. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους προηγήθηκε με 26 πόντους στις αρχές της τέταρτης περιόδου (72-46, 33’), φτάνοντας εύκολα στη νίκη.

Φενέρμπαχτσε – Μπάγερν: Ο αγώνας

Η Μπάγερν είχε τον έλεγχο στο πρώτο δεκάλεπτο (14-20, 10’), ωστόσο η Φενέρ βρήκε ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά της, κλείνοντας τη δεύτερη περίοδο με επιμέρους σκορ 23-12, με αποτέλεσμα να πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ της 37-32.

Σε αυτό το διάστημα, η Φενέρμπαχτσε στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες των Μπόλντγουιν (9 π., 3 ριμπ., 2 ασ.) και Γουίλμπεκιν (8 π.), απέναντι στην Μπάγερν που είχε 2/12 τρίποντα.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό, χτίζοντας σταδιακά διαφορά ασφαλείας που διατήρησαν ως το φινάλε. Ο Μπόνζι Κόλσον σκόραρε για το 72-46 στο 33’, η Μπάγερν προσπάθησε να μειώσει τη διαφορά, όμως η ομάδα του Γιασικεβίτσιους έφτασε τελικά στη νίκη με 88-73.

 

Τα δεκάλεπτα: 14-20, 37-32, 62-46, 88-73.

Ο MVP: Ο Γουέιντ Μπόλντγουιν σημείωσε 13 πόντους με 5/7 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 3/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο, συγκεντρώνοντας 16 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης στα 21:52 που έμεινε στο παρκέ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Καμάρ Μπόλντγουιν είχε 11 πόντους, 7 ασίστ, 3 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα για την Μπάγερν.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 13/27 τρίποντα της Φενέρμπαχτσε.

Fenerbahçe Beko Istanbul2FG3FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
1M. Birsen11:4561/1100%0/10%4/4100%033021109
2W. Baldwin Iv21:52135/771.4%0/10%3/475%0333151016
3S. Wilbekin *15:46141/250%4/850%0/00%0113212014
4N. Melli15:3142/2100%0/00%0/00%044323029
10M. Mahmutoglu04:5330/00%1/250%0/00%000000002
13T. Biberovic23:1761/425%1/250%1/1100%112251004
17O. Bitim11:3521/1100%0/10%0/00%022030100
18M. Jantunen *18:45150/00%5/683.3%1/1100%0113010014
20D. Hall *21:18103/475%1/425%4/666.7%1454211013
32A. Zagars16:5382/366.7%0/10%2/2100%0110201010
50B. Colson *21:2971/1100%1/1100%2/2100%1231010013
92K. Birch *16:5600/10%0/00%0/00%055101012
Team/Coaches30301
TOTAL200:008817/2665.4%13/2748.1%15/1883.3%6273320241672106
FC Bayern Munich2FG3FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
1O. Da Silva08:5200/10%0/00%0/00%1010000000
4X. Rathan-Mayes *14:2600/20%0/50%0/00%02211110-3
5N. Giffey13:0040/20%1/333.3%1/250%011131303
8L. Kratzer *08:1200/00%0/00%0/00%02203000-1
10J. Jessup15:2172/2100%1/333.3%0/00%101211006
11V. Lucic *24:39104/666.7%0/10%2/2100%0222220010
13A. Obst23:17132/2100%3/742.9%0/00%0113113018
21J. Hollatz17:1400/40%0/00%0/00%11212111-5
22I. Mike *22:07134/666.7%0/10%5/771.4%1012231114
32W. Gabriel24:51136/966.7%0/10%1/425%224243119
33D. Mccormack02:5821/250%0/00%0/00%202000003
44K. Baldwin *25:03113/560%0/00%5/5100%033701024
Team/Coaches13400
TOTAL200:007322/4153.7%5/2123.8%14/2070%9172619231111377
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

     