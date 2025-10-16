Ζάλγκιρις - Αρμάνι 78-89: Μεγάλο διπλό για τους Ιταλούς

Η Αρμάνι Μιλάνο έκανε μαγική τέταρτη περίοδο και πήρε τη νίκη μέσα στην έδρα της Ζάλγκιρις Κάουνας με +11 (78-89)

Η Αρμάνι, μετά από ένα σπουδαίο παιχνίδι, πήρε τη νίκη μέσα στην έδρα της Ζάλγκιρις με 78-89, επιστρέφοντας στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις.

Τα πάντα κρίθηκαν στην τέταρτη περίοδο, με την Αρμάνι να πατά γκάζι και με επιμέρους 17-26 να «καθαρίζει» την υπόθεση νίκη.

Με αυτό το αποτέλεσμα η Αρμάνι βάζει τέλος στο σερί των τριών ηττών, ανεβαίνοντας στο 2-3, με την Ζάλγκιρις να υποχωρεί στο 3-2.

Ζάλγκιρις - Αρμάνι: Το ματς

 

Η Ζάλγκιρις ξεκίνησε καλά το παιχνίδι και με τον Μπουτκεβίτσιους να έχει μπει καλά στο ματς, πήρε τα ηνία, κλείνοντας την πρώτη περίοδο με το υπέρ του 21-13, προβάδισμα που διατήρησε σε υψηλά επίπεδα μέχρι και το 15' (38-27).

Σε εκείνο το σημείο η Αρμάνι πάτησε γκάζι και με 4(!) σερί τρίποντα, έφερε τούμπα το παιχνίδι και πέρασε μπροστά με 38-39 (18'). Το ημίχρονο εν τέλει ολοκληρώθηκε στο 42-39 με σερί πόντους του Ράιτ, όμως η Αρμάνι είχε επιστρέψει για τα καλά.


Το παιχνίδι είχε γίνει πλέον θρίλερ, με το προβάδισμα να αλλάζει διαρκώς χέρια, αλλά καμία ομάδα να μην μπορεί να ξεφύγει, όπως φαίνεται και από το 61-63 της τρίτης περιόδου. Το τέταρτο δεκάλεπτο όμως ήταν μια διαφορετική κατάσταση.

Η Αρμάνι, με όπλο τα τρίποντά της, είχε πλέον τον έλεγχο και πήρε τα ηνία, με την Ζάλγκιρις να μην μπορεί να ακολουθήσει. Έτσι, με συνολικό επιμέρους 17-26, η ομάδα του Μιλάνου πήρε τη νίκη μέσα στο Κάουνας με 78-89.

  • ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-13, 42-39, 61-63, 78-89
  • Ο MVP: Ο Σιλντς ήταν ο κορυφαίος των νικητών, μαζί με τον Ρίτσι (15π.), Έλις (15π.), Μπούκερ (15π.) και Γκούντουριτς (14π.)
  • Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ: Ο Μπουτκεβίτσιους σταμάτησε στους 20 πόντους, ενώ από 15 είχαν οι Ράιτ και Γκος.
  • ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το γεγονός πως 5 παίκτες της Αρμάνι είχαν διψήφιο αριθμό πόντων προκαλεί σαφώς εντύπωση.

Zalgiris KaunasHead coach: Tomas Masiulis
View Table LegendMINPTS2PT FG3PT FGFTREBASTSTLTOBLKFAFC+/-PIR
#PlayersM/A%M/A%M/A%OREBDREBREB
1N. Williams-Goss *21:13155/771.4%1/250%2/2100%112422002319
3S. Francisco *26:3980/30%2/825%2/450%022602002-118
7M. Wright *27:08155/862.5%1/250%2/2100%167202002612
8I. Brazdeikis03:4820/30%0/10%2/2100%2020000111-1
10A. Tubelis25:39145/771.4%1/333.3%1/1100%235012012112
12M. Lo20:0600/10%0/30%0/00%011611102011
14D. Sleva *08:1630/00%1/333.3%0/00%10100110301
15L. Birutis09:3210/20%0/00%1/250%30300000101
17M. Rubstavicius00:1700/00%0/00%0/00%00000000000
51A. Butkevicius27:25201/1100%6/785.7%0/00%145130001-628
91D. Sirvydis06:3000/00%0/20%0/00%000001012-20
92E. Ulanovas *23:2700/40%0/10%0/00%12300000270
Team5270000
TOTAL200:007816/3644.4%12/3237.5%10/1376.9%172138197112318784

EA7 Emporio Armani MilanHead Coach: Ettore Messina
View Table LegendMINPTS2PT FG3PT FGFTREBASTSTLTOBLKPF+/-PIR
#Players
1Nico Mannion *16:3730/30%1/1100%0/00%011502026
3Quinton Ellis23:23156/875%1/1100%0/00%1123120218
6Devin Booker *27:28156/1346.2%0/20%3/475%4370010313
7Stefano Tonut00:0000/00%0/00%0/00%000000000
10Leandro Bolmaro *26:10101/425%2/2100%2/2100%0774000416
12Amath Brooks05:4300/20%0/10%0/00%01100000-2
17Giampaolo Ricci *27:59150/10%5/5100%0/00%0220110412
21Diego Flaccadori00:0000/00%0/00%0/00%000000000
23Marko Guduric20:52141/250%2/450%6/6100%2571120721
25Ousmane Diop10:1520/10%0/00%2/2100%011100135
31Shavon Shields *29:01154/580%1/520%4/580%0225010514
42Bryant Dunston12:3200/10%0/00%0/00%112000221
TEAM TOTAL200:008918/4045%12/2157.1%17/1989.5%924331939332105
     

