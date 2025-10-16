Άταμαν: «Σεβόμαστε την Εφές, δεν υπάρχει εύκολο ματς»

Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην έδρα της Εφές την Παρασκευή (19:30) και ο Εργκίν Άταμαν στάθηκε στην βελτίωση που θέλει από την ομάδα του.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR συνέχισε νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στη EuroLeague, επικρατώντας της Βιλερμπάν και βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 3-1. Πλέον η ομάδα του Άταμαν έχει το ματς με την Αναντολού Εφές (17/10, 20:30) στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Τούρκος προπονητής μίλησε ενόψει της αναμέτρησης και στάθηκε στους νέους παίκτες του φετινού ρόστερ, ενώ έδειξε πόσο σέβεταιο την Εφές.

«Δεν υπάρχει εύκολο ματς. Έχουμε το ρόστερ και τη δύναμη για αυτό το παιχνίδι. Αλλά έχουμε τον σεβασμό για την Εφές. Είναι καλη ομάδα και πήρε τη νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό πριν δύο μέρες.. Τώρα πρέπει να πάμε εκεί και να νικήσουμε. Πρέπει να βελτιωνόμαστε σε κάθε ματς. Έχουμε νέους παίκτες που πρέπει να προσαρμοστούν. Δεν έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε πολλές προπονήσεις, ελπίζω ότι όλοι θα καταλάβουν την στρατηγική του αγώνα», ανέφερε.