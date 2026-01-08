Η Σελέν Ερντέμ γύρισε την πλάτη κατά την παρουσίαση του ΠΑΣ Γιάννινα στο παιχνίδι του Κυπέλλου Ελλάδας Γυναικών, κάτι που έφερε αντίδραση από την πλευρά της πρώην ομάδας της.

Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού απέναντι στον ΠΑΣ Γιάννινα για το Κύπελλο Ελλάδας Γυναικών είχε έντονο τρίτο ημίχρονο, λόγω της Σελέν Ερντέμ.

Συγκεκριμένα, η Σελέν Ερντέμ, όπως ισχυρίζονται στον ΠΑΣ, γύρισε την πλάτη κατά την παρουσίαση της πρώην ομάδας της, κάτι που έφερε την αντίδραση από τον ασίσταντ κόουτς της ομάδας, Μάριο Μιχαήλ, να ξεσπά μέσα από τα social media.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε ο Μιχαήλ για την Σελέν Ερντέμ:

«Καημένη Σέλεν Ερντέμ,

Το να γυρίσεις την πλάτη σου κατά τη διάρκεια των επίσημων παρουσιάσεων των ομάδων ήταν μια συνειδητή πράξη ασέβειας και απολύτως αντιεπαγγελματική.

Δεδομένου του προηγούμενου ρόλου σου στον ΠΑΣ Γιάννινα WBC, αυτή η συμπεριφορά είναι ακόμη πιο απαράδεκτη.

Αυτό το άθλημα απαιτεί σεβασμό. Ίσως να μην είσαι εξοικειωμένη με αυτή τη λέξη.

Ντροπή σου, Σέλεν.

Εκ μέρους του staff του ΠΑΣ Γιάννινα WBC,

Μάριος Μιχαήλ».