Euroleague: Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων της ημέρας στη Euroleague, με την αναμέτρηση ανάμεσα σε Μακάμπι Τελ Αβίβ και Ολυμπιακό.

Η δεύτερη διαβολοβδομάδα της φετινής σεζόν συνεχίζεται στη Euroleague, με τον Ολυμπακό να κοντράρεται με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ εκτός έδρας στην 5η αγωνιστική της διοργάνωσης. Τζάμπολ στις 22:00 στην αναμέτρηση των Ερυθρολεύκων που μεταδίδεται ζωντανά από το Nova Sports Prime.

Νωρίτερα, στις 19:00, η Ντουμπάι BC τίθεται αντιμέτωπη με την Μπαρτσελόνα (Nova Sports 5), η Ζαλγκίρις κοντράρεται με την Αρμάνι Μιλάνο (20:00, Nova Sports start) και στις 20:45 ακολουθεί το Φενέρμπαχτσε-Μπάγερν Μονάχου (Nova Sports 4).

Οι μεταδόσεις της ημέρας

  • Ντουμπάι BC-Μπαρτσελόνα (19:00, Nova Sports 5)
  • Ζαλγκίρις-Αρμάνι Μιλάνο (20:00, Nova Sports start)
  • Φενέρμπαχτσε-Μπάγερν Μονάχου (20:45, Nova Sports 4)
  • Μακάμπι Τελ Αβίβ-Ολυμπιακός (22:00, Nova Sports prime)

@Photo credits: eurokinissi, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
     

