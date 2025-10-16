Euroleague: Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας
Η δεύτερη διαβολοβδομάδα της φετινής σεζόν συνεχίζεται στη Euroleague, με τον Ολυμπακό να κοντράρεται με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ εκτός έδρας στην 5η αγωνιστική της διοργάνωσης. Τζάμπολ στις 22:00 στην αναμέτρηση των Ερυθρολεύκων που μεταδίδεται ζωντανά από το Nova Sports Prime.
Νωρίτερα, στις 19:00, η Ντουμπάι BC τίθεται αντιμέτωπη με την Μπαρτσελόνα (Nova Sports 5), η Ζαλγκίρις κοντράρεται με την Αρμάνι Μιλάνο (20:00, Nova Sports start) και στις 20:45 ακολουθεί το Φενέρμπαχτσε-Μπάγερν Μονάχου (Nova Sports 4).
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- Ντουμπάι BC-Μπαρτσελόνα (19:00, Nova Sports 5)
- Ζαλγκίρις-Αρμάνι Μιλάνο (20:00, Nova Sports start)
- Φενέρμπαχτσε-Μπάγερν Μονάχου (20:45, Nova Sports 4)
- Μακάμπι Τελ Αβίβ-Ολυμπιακός (22:00, Nova Sports prime)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.