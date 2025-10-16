Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων της ημέρας στη Euroleague, με την αναμέτρηση ανάμεσα σε Μακάμπι Τελ Αβίβ και Ολυμπιακό.

Η δεύτερη διαβολοβδομάδα της φετινής σεζόν συνεχίζεται στη Euroleague, με τον Ολυμπακό να κοντράρεται με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ εκτός έδρας στην 5η αγωνιστική της διοργάνωσης. Τζάμπολ στις 22:00 στην αναμέτρηση των Ερυθρολεύκων που μεταδίδεται ζωντανά από το Nova Sports Prime.

Νωρίτερα, στις 19:00, η Ντουμπάι BC τίθεται αντιμέτωπη με την Μπαρτσελόνα (Nova Sports 5), η Ζαλγκίρις κοντράρεται με την Αρμάνι Μιλάνο (20:00, Nova Sports start) και στις 20:45 ακολουθεί το Φενέρμπαχτσε-Μπάγερν Μονάχου (Nova Sports 4).

Οι μεταδόσεις της ημέρας