Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας στη Euroleague, τους Galacticos αλλά και το Gazz Floor powered by Novibet.

Σήμερα (16/10), όπως και κάθε μέρα, το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων περιλαμβάνει τους Galacticos του Gazzetta. Συντονιστείτε στις 14:00 στο Youtube στην παρέα του Κώστα Ψάρρα, Κώστα Νικολακόπουλου, Νίκου Αθανασίου και Γιώργου Τσακίρη, για όλα τα τελευταία νέα μετά την πώληση Τεττέη και Παντελίδη στον Παναθηναϊκό, αλλά και για το πλούσιο ρεπορτάζ των υπολοίπων ομάδων.

Μαζί τους από τη Θεσσαλονίκη οι Σταύρος Σουντουλίδης και Βασίλης Βλαχόπουλος.

Στις 16:00 ακολουθεί το Gazz Floor powered by Novibet, με τους κορυφαίους ρεπόρτερ να σχολιάζουν τα τελευταία νέα πριν την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 5η αγωνιστική της Euroleague. Τζάμπολ στις 22:00 στην αναμέτρηση των Ερυθρολεύκων που μεταδίδεται ζωντανά από το Nova Sports Prime.

Νωρίτερα, στις 19:00, η Ντουμπάι BC τίθεται αντιμέτωπη με την Μπαρτσελόνα (Nova Sports 5), η Ζαλγκίρις κοντράρεται με την Αρμάνι Μιλάνο (20:00, Nova Sports start) και στις 20:45 ακολουθεί το Φενέρμπαχτσε-Μπάγερν Μονάχου (Nova Sports 4).

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας