Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν: Τα highlights της ραψωδίας του Χολμς (vid)
Τα highlights της νίκης του Παναθηναϊκού απέναντι στη Βιλερμπάν.
Ο Παναθηναϊκός AKTOR συνέχισε νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στη EuroLeague, επικρατώντας της Βιλερμπάν και βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 3-1, ενόψει του αγώνα με την Αναντολού Εφές (17/10, 20:30) στην Κωνσταντινούπολη.
Τα highlights της αναμέτρησης
@Photo credits: INTIME
