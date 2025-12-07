Λίγα 24ωρα μετά τη βαριά ήττα από την Μονακό, η Παρί... έβγαλε τα απωθημένα της πάνω στην Σεν Κεντέν την οποία και διέλυσε με 99-69.

Όπως αποδείχθηκε η Παρί έψαχνε... εξιλαστήριο θύμα μετά την ήττα με 125-124 από τη Μονακό στον γαλλικό «εμφύλιο» της Euroleague μεσούσης της περασμένης εβδομάδας.

Και το βρήκε στην Σεν Κεντέν την οποία και έκανε... φύλλο και φτερό στο Παρίσι κερδίζοντας στο ρελαντί και με 30 πόντους διαφορά. Ουσιαστικά το πρώτο και το τελευταίο δεκάλεπτο ήταν εκείνα που άνοιξαν τόσο πολύ την ψαλίδα του σκορ μεταξύ των δύο ομάδων.

Αυτή ήταν η 7η νίκη της Παρί σε εννέα παιχνίδια (7-2) την ώρα που η Σεν Κεντέν βρίσκεται στην επικίνδυνη ζώνη της βαθμολογίας στην PRO A έχοντας δύο νίκες σε σύνολο 10 αγώνων.

Ο Τζάρεντ Ρόντεν ήταν ο πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Φρανσέσκο Ταμπελίνι έχοντας 17 πόντους, ενώ ακολούθησαν σε απόδοση οι Ναντίρ Ιφί (16π., 3/7τρ.)., Γιακούμπα Ουατάρα (15π/. 3/3τρ.), Τζοέλ Αγιαγί (13π.) και Τζάστιν Ρόμπινσον (10π., 4ασ.)

Τα δεκάλεπτα: 36-20, 48-39, 69-56, 99-69.