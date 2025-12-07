Η Βαλένθια με καλάθι του Κάμερον Τέιλορ στη λήξη κέρδισε (91-89) εκτός έδρας την Μπασκόνια με την ψυχολογία του «διπλού» στο Τ-Center.

Μεγάλη εκτός έδρας νίκη πέτυχε η Βαλένθια επί της Μπασκόνια με 91-89, για την 9η αγωνιστική της Liga Endesa την οποία προσυπέγραψε ο Κάμερον Τέιλορ με buzzer-beater!

Ο Αμερικανός άσος της ομάδας του Πέδρο Μαρτίνεθ με 1.7’’ για τη λήξη πήρε την εισαγωγική πάσα και γύρισε να «εκτελέσει» από τη γωνία σημαδεύοντας σωστά μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς των συμπαικτών του.

Με αυτό τον τρόπο η Βαλένθια έκλεισε ονειρικά την εβδομάδα που ξεκίνησε εντυπωσιακά με το «διπλό» στην Telekom Center Athens κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR και ολοκληρώθηκε στη Βιτόρια κόντρα στους Βάσκους.

Η Βαλένθια με τους Ρίβερς, Μοντέρο, Μουρ και Τέιλορ επέβαλλε τον ρυθμό της από την αρχή της αναμέτρησης (17-20 στο 10’), όμως με τους Λουβαβού-Καμπαρό και Χάουαρντ η Μπασκόνια αντέδρασε και πήρε το προβάδισμα (44-39 στο 20’).

VAYA FINAL, QUÉ LOCURA



Quedaba poco más de UN SEGUNDO y Kam Taylor metió este CANASTÓN para poner a @valenciabasket líderes de la @ACBCOM 🔥#LigaEndesaxDAZN 🏀 pic.twitter.com/02TIirWFGu — DAZN España (@DAZN_ES) December 7, 2025

Στο δεύτερο μέρος, η Βαλένθια ανέκτησε τον έλεγχο (60-62 στο 30’) και στην τελευταία περίοδο ο Μαμαντί Ντιακιτέ ισοφάρισε (89-89) στα 1.7’’ και στην επόμενη κατοχή ο Κάμερον Τέιλορ έβαλε τη «σφραγίδα» του στη νίκη της Βαλένθια.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 17-20, 44-39, 60-62, 89-91.

ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ (Γκαλμπιάτι): Χάουαρντ 14 (2/7 τριπ.), Ντιακιτέ 12 (1/2 τριπ.), Σίμονς 5, Βιλάρ, Κούρουκς 8 (2/3 τριπ.), Λουβαβού-Καμπαρό 26 (5/10 τριπ.), Σπανιόλο 9, Ραντζεβίτσιους 5 (1/3 τριπ.), Ντιοπ 5, Φρις 5 (1/3 τριπ.).

ΒΑΛΕΝΘΙΑ (Μαρτίνεθ): Μπάντιο 3 (1/4 τριπ.), Τέιλορ 11 (1/3 τριπ., 7 ριμπ.), Πουέρτο 6 (1/2 τριπ.), Ρίβερς 18 (2/4 τριπ.), Πραντίγια 3, Ντε Λαρέα 7 (1/2 τριπ.), Μοντέρο 17 (2/5 τριπ.), Μουρ 11 (1/3 τριπ.), Σακό, Τόμπσον 2, Κοστέλο 5 (1/3 τριπ.), Σίμα 8.

Η βαθμολογία (σε 9 αγώνες)

1.Βαλένθια 8-1

2.Ρεάλ Μαδρίτης 8-1

3.Μούρθια 7-2

4.Μπανταλόνα 7-2

5.Τενερίφη 6-3

6.Μάλαγα 6-3

7.Μπαρτσελόνα 5-4

8.Μπασκόνια 4-5

9.Μπιλμπάο 4-5

10.Μπρεογκάν 4-5

11.Τζιρόνα 4-5

12.Γιέιδα 4-5

13.Γκραν Κανάρια 3-6

14.Σαραγόσα 3-6

15.Μανρέσα 3-6

16.Ανδόρα 3-6

17.Γρανάδα 1-8

18.Μπούργος 1-8



