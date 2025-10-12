Χάποελ και Μακάμπι Τελ Αβίβ ξεκίνησαν με το δεξί τις αναμετρήσεις τους στην πρεμιέρα του Ισραηλινού πρωταθλήματος.

Ξεκίνησε το πρωτάθλημα στο Ισραήλ και οι δύο ομάδες που συμμετέχουν στη EuroLeague έκαναν... σεφτέ με το καλημέρα σας στην πρεμιέρα.

Αρχικά, η Χάποελ Τελ Αβίβ επικράτησε άνετα με 97-82 της Αϊρόνι Κιριάτ Άτα με κορυφαίο παίκτη τον Τάιλερ Ένις με 18 πόντους, 2 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη είδε το ανταγωνιστικό πρόσωπο της αντιπάλου μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο, καθώς από τη δεύτερη περίοδο και μετά ξέφυγε με διψήφια διαφορά χωρίς να κοιτάξει ξανά πίσω της.

Τα δεκάλεπτα: 23-21, 48-37, 70-58, 97-82

יופי הפועל ‼️



פותחים את ליגת ווינר סל עם ניצחון על קרית אתא 👹

תודה לקהל האדום ❤️ pic.twitter.com/r8oLYeYoAx — Hapoel Tel Aviv BC (@HapoelTLVBC) October 12, 2025

Στη συνέχεια η Μακάμπι Τελ Αβίβ έκανε εύκολο διπλό κόντρα στη Χάποελ Μπερ Σεβά επικρατώντας με 92-104 πριν την απαιτητική «διαβολοβδομάδα» που ακολουθεί στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Για την ομάδα του κόουτς Κάτας κορυφαίος ήταν ο ηγέτης της, Τζον Ντιμπαρτολομέο, που ολοκλήρωσε το ματς με 18 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Από νωρίς οι φιλοξενούμενοι πήραν κεφάλι στο σκορ και δεν ανησύχησαν σε κανένα σημείο της αναμέτρησης.

Τα δεκάλεπτα: 18-29, 41-55, 71-82, 92-104