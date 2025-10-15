Παναθηναϊκός: Διαθέσιμη για αγορά στον αγώνα με τη Βιλερμπάν η νέα φανέλα
Η νέες φανέλες του Παναθηναϊκού AKTOR έχουν εντυπωσιάσει τους φιλάθλους του «τριφυλλιού», με την πρώτη εμφάνιση να είναι σχεδόν όλη πράσινη και κάποιες χρυσές λεπτομέρειες να αναδεικνύουν συγκεκριμένα σημεία της.
Από απόψε, Τετάρτη 15/10, όσοι ενδιαφέρονται θα έχουν την ευκαιρία να προμηθευτούν τις νέες φανέλες για τη σεζόν 2025-26, καθώς θα βγουν στην κυκλοφορία στον αγώνα με αντίπαλο τη Βιλερμπάν, για την τέταρτη αγωνιστική της Euroleague (το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 21:15).
Υπενθυμίζουμε ότι μεταξύ άλλων, πλέον δεν υπάρχει κόκκινο χρώμα πάνω στον χορηγό ενώ παράλληλα με τη πράσινη φανέλα, υπάρχει και η εκτός έδρας, όπου κυριαρχεί το άσπρο.
Η ενημέρωση του Παναθηναϊκού
𝙉𝙀𝙒 𝙅𝙀𝙍𝙎𝙀𝙔𝙎 𝘼𝙑𝘼𝙄𝙇𝘼𝘽𝙇𝙀 ☘️
The brand-new Panathinaikos BC AKTOR jersey will be available today, at all PAOSHOP spots inside the Telekom Center Athens, during our home game against @LDLCASVEL (21:15).
Be the first to wear the new Green look and become part of… pic.twitter.com/ZPCKrCbq30— Panathinaikos BC (@Paobcgr) October 15, 2025
