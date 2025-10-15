Η νέα φανέλα του Παναθηναϊκού τίθεται απόψε (15/10) στην κυκλοφορία, καθώς θα είναι διαθέσιμη για αγορά στον αγώνα με τη Βιλερμπάν.

Η νέες φανέλες του Παναθηναϊκού AKTOR έχουν εντυπωσιάσει τους φιλάθλους του «τριφυλλιού», με την πρώτη εμφάνιση να είναι σχεδόν όλη πράσινη και κάποιες χρυσές λεπτομέρειες να αναδεικνύουν συγκεκριμένα σημεία της.

Από απόψε, Τετάρτη 15/10, όσοι ενδιαφέρονται θα έχουν την ευκαιρία να προμηθευτούν τις νέες φανέλες για τη σεζόν 2025-26, καθώς θα βγουν στην κυκλοφορία στον αγώνα με αντίπαλο τη Βιλερμπάν, για την τέταρτη αγωνιστική της Euroleague (το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 21:15).

Υπενθυμίζουμε ότι μεταξύ άλλων, πλέον δεν υπάρχει κόκκινο χρώμα πάνω στον χορηγό ενώ παράλληλα με τη πράσινη φανέλα, υπάρχει και η εκτός έδρας, όπου κυριαρχεί το άσπρο.

Η ενημέρωση του Παναθηναϊκού