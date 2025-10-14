Ο Εβάν Φουρνιέ έμεινε εκτός οριστικά από την αναμέτρηση με την Εφές. Ο Ολυμπιακός δεν έχει επίσης τους Τόμας Γουόκαπ, Σακίλ ΜακΚίσικ και Κίναν Έβανς.

Όπως αναμενόταν, η συμμετοχή του Εβάν Φουρνιέ απέναντι στην Εφές ήταν εξαιρετικά αμφίβολη και τελικά ο Γάλλος δε θα δώσει το παρών στο παιχνίδι του Ολυμπιακού απέναντι στους Τούρκους, για την 4η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Φουρνιέ έχει δείξει πρόοδο στον τραυματισμό του στην ποδοκνημική, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να είναι αισιόδοξος πως μπορεί να δει είτε εκείνον, είτε τον Σακίλ ΜακΚίσικ να επιστρέφουν κανονικά μέσα στην εβδομάδα.

Αμφότεροι, ωστόσο, έμειναν εκτός από την αποψινή αναμέτρηση. Όπως φυσικά και ο Τόμας Γουόκαπ αλλά και ο Κίναν Έβανς.

Πάντως, Εβάν Φουρνιέ και Σακίλ ΜακΚίσικ αναμένεται να ταξιδέψουν στο Βελιγράδι, για το παιχνίδι της Πέμπτης με τη Μακάμπι και θα εξαρτηθεί από την κατάστασή τους μέχρι τότε η συμμετοχή τους.