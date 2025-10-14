Παναθηναϊκός: Με τον Κέντρικ Ναν η προπόνηση ενόψει της Βιλερμπάν
Ο Παναθηναϊκός AKTOR ετοιμάζεται για την τέταρτη αγωνιστική της Euroleague, όπου θα φιλοξενήσει στο Telekom Center Athens τη Βιλερμπάν, το βράδυ της Τετάρτης (15/10, 21:15).
Το Gazzetta βρέθηκε στην προπόνηση του «τριφυλλιού» ενόψει της ευρωπαϊκής αναμέτρησης, εκεί όπου το σύνολο του Εργκίν Αταμάν θα προσπαθήσει να βγάλει αντίδραση μετά την ήττα στο ντέρμπι της Stoiximan GBL με τον Ολυμπιακό. Προπονήθηκε κανονικά ο Κέντρικ Ναν.
Υπενθυμίζουμε ότι αυτή η εβδομάδα είναι η δεύτερη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν, με επόμενο αντίπαλο για τον Παναθηναϊκό την Αναντολού Εφές στην Τουρκία.
☘️ Προπονήθηκε κανονικά ο Ναν, πριν την αυριανή αναμέτρηση με τη Βιλερμπάν #paobc pic.twitter.com/fXiEWiy5OM— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 14, 2025
