Μία πρωτόγνωρη κατάσταση βιώνει τη φετινή αγωνιστική περίοδο το ελληνικό μπάσκετ, αφού συνολικά 10 ομάδες συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η εκπληκτική επίδοση της πρώτης εβδομάδας και τα όσα πρόκειται να δούμε από σήμερα μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Είναι τέτοια η κατάσταση στο ελληνικό μπάσκετ που πολλά πράγματα φαίνονται και είναι περίεργα και στο πλαίσιο αυτό δεν έχει προκαλέσει σε κανέναν εντύπωση ότι σε ένα πρωτάθλημα που συμμετέχουν... 13(!) ομάδες και τη μία να έχει ρεπό, οι 10 εξ αυτών συμμετέχουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Από τη στιγμή που τα αγωνιστικά κριτήρια επί της ουσίας έρχονται σε δεύτερη μοίρα προκειμένου μια ομάδα να δώσει το «παρών» σε Euroleague και στις διοργανώσεις της FIBA, υπάρχει αυτή η κατάσταση που για το ελληνικό μπάσκετ άρχισε περίφημα.

Συγκεκριμένα, την εβδομάδα που πέρασε αγωνίστηκαν 7 από τις 10 ομάδες που θα έχουν φέτος αγωνιστικές υποχρεώσεις στα ευρωπαϊκά παρκέ. Εκτός από τους Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό που είναι τα σταθερά μέλη στη Euroleague, Άρης και Πανιώνιος συμμετέχουν στο EuroCup, ενώ ΑΕΚ, Προμηθέας και Καρδίτσα είναι στο Basketball Champions League.

Ο απολογισμός ξεπέρασε τις αισιόδοξες προβλέψεις, διότι οι ελληνικές ομάδες κατέγραψαν ένα αξιοθαύμαστο 6/7, με τη νίκη της πρωτάρας Καρδίτσας μέσα στην έδρα της πολύπειρης Οστάνδης να ξεχωρίζει ως προς τις εντυπώσεις.

Τα αποτελέσματα των ελληνικών ομάδων την εβδομάδα που πέρασε:

EuroLeague

1) Μπασκόνια - Παναθηναϊκός 84-86

2) Ολυμπιακός - Ντουμπάι 86-67

EuroCup

3) Άρης - Αμβούργο 98-76

4) Ουλμ - Πανιώνιος 103-96

Basketball Champions League

5) Ρίγα - ΑΕΚ 53-69

6) Προμηθέας - Χαϊδελβέργη 89-83

7) Οστάνδη - Καρδίτσα 93-95

Μάλιστα, από τις αναφορές και μόνο των αποτελεσμάτων μπορεί να δει κανείς, ότι ακόμα στη μοναδική ήττα, δηλαδή του Πανιωνίου στη Γερμανία από την Ουλμ, ότι η εμφάνιση ήταν πολύ καλή και ότι το αρνητικό αποτέλεσμα προέκυψε στις λεπτομέρειες.

Το φορτωμένο πρόγραμμα της εβδομάδας

Την τρέχουσα εβδομάδα προστίθεται στην ήδη φορτωμένη ατζέντα, το Fiba Europe Cup, που αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς το σνομπάραμε σε πολύ μεγάλο βαθμό μέχρι την περασμένη σεζόν, που ο ΠΑΟΚ κατάφερε να φτάσει μέχρι τον τελικό και να τελικά να χάνει το τρόπαιο με οριακό τρόπο από την ισπανική Μπιλμπάο, που διέθετε ένα κατά πολύ υψηλότερο μπάτζετ από τον Δικέφαλο.

Στην εν λόγω διοργάνωση θα συμμετάσχουν φέτος το Περιστέρι και πάλι ο ΠΑΟΚ, με την εξαιρετική ομάδα του Βσαίλη Ξανθόπουλου που έχει κάνει το 2-0 στο πρωτάθλημα να αντιμετωπίζει απόψε (21:00) την κάτοχο του τροπαίου μέσα στη χώρα των Βάσκων.

Σαφώς πιο βατό το έργο του ΠΑΟΚ, που φιλοξενεί αύριο (15/10) στην Πυλαία την Τρέπτσα από το Κόσοβο.

Αναλυτικά οι αγωνιστικές υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων στους ευρωπαϊκούς θεσμούς

Τρίτη 14 Οκτωβρίου

Euroleague

21:15 Ολυμπιακός - Έφες

EuroCup

19:30 Τσεντεβίτα - Άρης

Basketball Champions League

20:00 Καρδίτσα - Ουνικάχα Μάλαγα

Fiba Europe Cup

21:00 Μπιλμπάο - Περιστέρι

Τετάρτη 15 Οκτωβρίου

Euroleague

21:15 Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν

Eurocup

19:30 Πανιώνιος - Μπουργκ

Basketball Champions League

19:30 ΑΕΚ - Σολνόκι

21:00 Λέγκια - Προμηθέας

Fiba Europe Cup

20:15 ΠΑΟΚ - Τρέπτσα

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου

22:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου

20:30 Εφές - Παναθηναϊκός