Παναθηναϊκός: Αυτοί είναι οι διαιτητές του αγώνα με τη Βιλερμπάν
Η Euroleague ανακοίνωσε τους τρεις διαιτητές που θα «σφυρίξουν» την αναμέτρηση της 4ης αγωνιστικής στην Euroleague, μεταξύ του Παναθηναϊκού και της Βιλερμπάν.
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο «Telekom Center Athens» την γαλλική Βιλερμπάν στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Euroleague.
Η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε τους τρεις διαιτητές οι οποίοι θα βρεθούν στο ματς της Αθήνας.
Συγκεκριμένα πρόκειται για τον Κάρλος Περούγκα από την Ισπανία, τον Πιοτρ Παστούσιακ από την Πολωνία και τον Κρίστιαν Τάις από την Γερμανία.
@Photo credits: INTIME
