Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας (14/10), με τις εκπομπές του Gazzetta αλλά και την αναμέτρηση του Ολυμπιακού στη Euroleague.

Σήμερα (14/10) οι Galacticos έρχονται στις 15:00 live από το στούντιο του Gazzetta και σχολιάζουν τα πάντα γύρω από τις ομάδες στη Stoiximan Super League.

Κώστας Ψάρρας, Κώστας Νικολακόπουλος, Νίκος Αθανασίου και Γιώργος Τσακίρης μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ, έχοντας την παρέα τους τον Σταύρο Σουντουλίδη και τον Βασίλη Βλαχόπουλο από τη Θεσσαλονίκη.

Στις 17:00 ακολουθεί το Gazz Floor powered by Novibet για όλο το ρεπορτάζ πριν την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Αναντολού Εφές στη Euroleague.

Οι Ερυθρόλευκοι υποδέχονται τους Τούρκους στο ΣΕΦ στην 4η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, τζάμπολ στις 21:15 και απευθείας μετάδοση από το Νova Sports 4.

Λίγο αργότερα, η Μπάγερν Μονάχου φιλοξενεί την Αρμάνι Μιλάνο (21:30, Nova Sports start).

Στο ποδόσφαιρο, συνεχίζονται τα προκριματικά για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Στις 21:45, Ισπανία-Βουλγαρία (Nova Sports 1), Λετονία-Αγγλία (Nova Sports Premier League), Ανδόρρα-Σερβία (Nova Sports news), Πορτογαλία-Ουγγαρία (Nova Sports extra 1) και Τουρκία-Γεωργία (Nova Sports extra 3).

