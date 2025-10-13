Ο Ντεσόν Τόμας ανακοίνωσε την απόσυρσή του και ο Παναθηναϊκός μαζί με άλλους παίκτες των «πράσινων» του ευχήθηκαν για το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του.

Ο Ντεσόν Τόμας, που φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού αλλά και επτά ακόμη ομάδων της EuroLeague, ανακοίνωσε το τέλος της επαγγελματικής του καριέρας.

Αγωνίστηκε από το 2013 έως το 2024, περνώντας από τις Ναντέρ, Μπαρτσελόνα, Αναντολού Εφές, Μακάμπι, Μπάγερν, Ολίμπια Μιλάνο, Μπανταλόνα και ολοκληρώνοντας την πορεία του στη Βιλερμπάν. Η καλύτερη σεζόν του στη διοργάνωση ήρθε με τα «πράσινα» τη σεζόν 2019-20, όταν είχε μέσο όρο 13.9 πόντους και 4.4 ριμπάουντ.

Αυτό είναι το μήνυμά του

«Το μπάσκετ ήταν κάτι περισσότερο από ένα παιχνίδι για μένα – ήταν ο τρόπος ζωής μου, το θεμέλιο μου και η πορεία μου προς τα εμπρός. Δεν έπαιξα αυτό το παιχνίδι μόνο για μένα. Το έπαιξα για την οικογένειά μου, για το μέλλον που ήθελα να χτίσω. Μεγαλώνοντας, τα πράγματα δεν ήταν πάντα εύκολα, αλλά τα μαθήματα που έμαθα μέσα από τον αγώνα με δίδαξαν πώς να δουλεύω σκληρά, να παραμένω πειθαρχημένος και να μην θεωρώ ποτέ δεδομένες τις ευκαιρίες.

Κάθε μεγάλη νύχτα στο γυμναστήριο, κάθε πρωινή προπόνηση, κάθε ουγκιά ενέργειας που έδινα σε αυτό το παιχνίδι, είχε ένα σκοπό. Ήθελα να δείξω τι ήταν δυνατό μέσω της αφοσίωσης και ήθελα να φέρω την οικογένειά μου σε καλύτερη θέση από ό,τι ξεκινήσαμε. Το μπάσκετ μου έδωσε την ευκαιρία για να το κάνω αυτό. Με προκάλεσε, με ώθησε να ξεπεράσω τα όριά μου και με διαμόρφωσε σε κάποιον που θα μπορούσε να διαχειριστεί όχι μόνο τις νίκες αλλά και τις αποτυχίες.

Είμαι περήφανος για το ταξίδι—τις θυσίες, τις μάχες, τις στιγμές αμφιβολίας που μετατράπηκαν σε στιγμές εξέλιξης. Σε όλο αυτό, έμεινα πιστός σε αυτό που είμαι και κουβαλούσα την οικογένειά μου μαζί μου σε κάθε βήμα. Αυτό είναι που κάνει αυτό το παιχνίδι τόσο ξεχωριστό. Μου έδωσε περισσότερα από νίκες και αναμνήσεις. Μου έδωσε την ευκαιρία να παρέχω, να εμπνεύσω και να αναπτυχθώ.

Τώρα, καθώς απομακρύνομαι, το κάνω με ευγνωμοσύνη. Τα μαθήματα θα μείνουν πάντα μαζί μου – η ανθεκτικότητα, η αγάπη για κάτι μεγαλύτερο από εμένα. Αυτό δεν είναι το τέλος της ιστορίας μου, απλώς το τέλος ενός κεφαλαίου που άλλαξε τη ζωή μου για πάντα.

Ευχαριστώ, μπάσκετ, για όλα».

Οι «πράσινες» ευχές

Τόσο ο Παναθηναϊκός, όσο και οι... πράσινοι παίκτες της ομάδας έσπευσαν να του ευχηθούν κάτω από το ποστάρισμα για το τέλος της καριέρας του. Συγκεκριμένα, η ΚΑΕ έγραψε: «Σε ευχαριστούμε για το ταξίδι σου στο παιχνίδι που όλοι αγαπάμε. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα για ό,τι ακολουθεί».

Μάλιστα και ο Τι Τζέι Σορτς απάντησε λέγοντας: «Συγχαρητήρια αδερφέ»!