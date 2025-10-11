Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανέβασε στα social media το νέο βίντεο, το οποίο προβλήθηκε στο cube του ΣΕΦ πριν το παιχνίδι με την Ντουμπάι BC και θα συνοδεύει την ομάδα στη φετινή EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός αγωνίστηκε για πρώτη φορά μπροστά στο κοινό του τη φετινή σεζόν, επικρατώντας της Ντουμπάι BC την 3η αγωνιστική της EuroLeague.

Με τους φίλους του να δίνουν το παρών στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ να τους ανταμείβει με ένα εντυπωσιακό βίντεο. Αυτό που προβλήθηκε στο cube του γηπέδου, λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης.

Και φυσικά είχε στιγμές από την περσινή σεζόν, με όλους τους πρωταγωνιστές, μεταξύ αυτών τους Φουρνιέ, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Μιλουτίνοφ να ξεχωρίζουν. Αλλά και τον κόσμο των Πειραιωτών σε πρώτο πλάνο.

Ο Ολυμπιακός πόσταρε αυτό το βίντεο στα social media, με τη λεζάντα «γεννημένος από φωτιά, προορισμένος για δόξα».