Ολυμπιακός: Το εντυπωσιακό βίντεο στο cube του ΣΕΦ
Ο Ολυμπιακός αγωνίστηκε για πρώτη φορά μπροστά στο κοινό του τη φετινή σεζόν, επικρατώντας της Ντουμπάι BC την 3η αγωνιστική της EuroLeague.
Με τους φίλους του να δίνουν το παρών στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ να τους ανταμείβει με ένα εντυπωσιακό βίντεο. Αυτό που προβλήθηκε στο cube του γηπέδου, λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης.
Και φυσικά είχε στιγμές από την περσινή σεζόν, με όλους τους πρωταγωνιστές, μεταξύ αυτών τους Φουρνιέ, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Μιλουτίνοφ να ξεχωρίζουν. Αλλά και τον κόσμο των Πειραιωτών σε πρώτο πλάνο.
Ο Ολυμπιακός πόσταρε αυτό το βίντεο στα social media, με τη λεζάντα «γεννημένος από φωτιά, προορισμένος για δόξα».
Το βίντεο της ΚΑΕ Ολυμπιακός
Born from fire🔥— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) October 11, 2025
Destined for glory✨
Rise As One☝🏽#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/tBByLw6RKJ
