Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός: Υπάρχει φαβορί, αλλά η «αιώνια» ανετοιμότητα συνήθως φέρνει κάτι ανάπαντεχο!

Ο Αντώνης Καλκαβούρας θεωρεί ότι η τεχνογνωσία και η ποιότητα των ομάδων μας φτάνει και περισσεύει για «άσχημες» ή «εύσχημες» νίκες όπως αυτές της 3ης αγωνιστικής και διαισθάνεται ότι ο νικητής του πρώτου μεγάλου ντέρμπι της σεζόν, θα είναι η ομάδα που θα φέρει περισσότερο το ματς στα μέτρα της.

Κακά τα ψέματα, τουλάχιστον μέχρι τις αρχές εβδομάδας, η περιρρέουσα ατμόσφαιρα στα στρατόπεδα και των δύο «αιωνίων αντιπάλων», οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι ίσως καμία εκ των δύο ομάδων, δεν ήθελε να γίνει τόσο νωρίς το πρώτο ντέρμπι για το πρωτάθλημα.

Δεν ξέρω αν αυτό το κλίμα άλλαξε στις τάξεις των «πρασίνων» μετά τις έξτρα απουσίες που ανακοίνωσαν οι πρωταθλητές (πέραν του Έβανς και του ΜακΚίσικ, για το ματς δεν υπολογίζεται ο Γουόκαπ, ενώ εξαιρετικά αμφίβολη κρίνεται και η συμμετοχή του Φουρνιέ)…

Στο «λιμάνι», πάντως, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, πολύ θα ήθελαν να ήταν διαφορετικό το πρόγραμμα και το εντός έδρας παιχνίδι με το «τριφύλλι», να είχε οριστεί για τα μέσα του πρώτου γύρου!

Ο λόγος προφανής: κατά πρώτον γιατί ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί χωρίς προβλήματα (πλην του γνωστού με τον Λεσόρ) και τηρουμένων των συνθηκών, θα έχει από σημαντικό έως τεράστιο πλεονέκτημα στα guard και κατ’ επέκταση στο set παιχνίδι και την δημιουργία.

Κατά δεύτερον, επειδή το αποτελέσμα του αγώνα θα κρίνει κατά ήμισυ την μάχη για την πρωτιά της κανονικής περιόδου, σε μία χρονική στιγμή, που αμφότερα τα σύνολα δεν βρίσκονται ούτε στο 60% της ετοιμότητάς τους.

Το ποτάμι, όμως, δεν γυρίζει πίσω και το βράδυ της Κυριακής (12/10, 19.00) θα ξέρουμε ποιος εκ των δύο διεκδικητών του πρωταθλήματος, θα έχει πάρει «ισχνό» προβάδισμα τίτλου στην Stoiximan GBL.

Οπότε, πάμε να δούμε σε τι μπορεί να μας κάνει σοφότερους, η εκάστοτε τελευταία αγωνιστική υποχρέωση των δύο μονομάχων στην Euroleague και το 2/2 της εβδομάδας που ολοκληρώνεταi, πριν αρχίσει ένα 8ήμερο με τέσσερις αγώνες για τον καθένα!

Ολυμπιακός: Καλά η Ντουμπάϊ, αλλά φτάνει η προσαρμοστική ευχέρεια όταν δεν έχεις playmaking απέναντι στον Παναθηναϊκό;

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η εικόνα που παρουσίασαν οι «ερυθρόλευκοι» κόντρα στην μία εκ των δύο «νεοφώτιστων» ομάδων της εφετινής Euroleague (μέτριος ο Πετρούσεφ, που αποδοκιμάστηκε) και η ευκολία με την οποία έφτασαν στην πρώτη τους εντός έδρας νίκη (86-67), σε ματς που με πιο έμπειρο προπονητή στον αντίπαλο πάγκο, θα μπορούσε να εξελιχθεί διαφορετικά, έφερε ικανοποίηση, αλλά δεν προκάλεσε έκπληξη.

Και αυτό γιατί ο Γιώργος Μπαρτζώκας και το επιτελείο του βρίσκονταν για 7η σεζόν στο «τιμόνι» και το ρόστερ αποτελείται από αρκετούς «εγκεφαλικούς» παίκτες που βρίσκονται χρόνια στην ομάδα, ξέρουν καλά την φιλοσοφία με αποτέλεσμα να χαρακτηρίζονται από μεγάλη προσαρμοστικότητα.

Τι θέλω να πω; Ο Ολυμπιακός, χθες (10/10), στο κατάμεστο ΣΕΦ, έπαιξε με ενάμιση playmaker (Νιλικίνα και Λι δεν κάνουν μαζί έναν δημιουργικό guard, έστω κι αν ο Αμερικανός είχε descent παρουσία) και παρ’ ότι δεν είχε τα «εργαλεία» για το μπάσκετ του προπονητή του, μπήκε στην λογική του να αξιοποιήσει το ατομικό του ταλέντο και την υπεροχή του μέσα στην ρακέτα.

Με τον Μιλουτίνοφ (13π. & 11ρ. με 4/4 σουτ σε 20’) να παίζει σταθερά πάνω από 20 λεπτά και να πραγματοποιεί το καλύτερο ξεκίνημα της καριέρας του στην EL (μ.ο. 11,7 πόντους & 11,3 ριμπάουντ με 72% στα δίποντα και 90% στις βολές), τον Βεζένκοβ στον γνωστό ρόλο του instant scoring (25π. & 11ρ. με 9/15 σουτ) και της υψηλής αξιολόγησης (34 βαθμούς με +18 στο plus/minus), μπήκαν οι βάσεις στην επίθεση. Δεν βλέπεις συχνά τους πρωταθλητές να τελειώνουν το ημίχρονο με παραγωγικότητα 43 πόντων (και +12), έχοντας μόλις 7 ασίστ!

Το ότι η διαφορά έφτασε μέχρι και τους 24 πόντους και σταθεροποιήθηκε κοντά στους 20, οφείλεται κυρίως στο ότι η αμυντική προσέγγιση ήταν από την αρχή μέχρι το τέλος σε πολύ υψηλό επίπεδο (Γουορντ και Χολ έκαναν τρομερή δουλειά), με αποκορύφωμα τα 7 κοψίματα, τα 23/63 σουτ των φιλοξενούμενων (36,5%, ενώ στα δύο πρώτα ματς είχαν 57% εντός πεδιάς) και το “stop” στο δίδυμο Μπέικον-Μπέρτανς (23π. με 9/23 σουτ).

Κάπως έτσι, οι Πειραιώτες έδιωξαν από νωρίς το φυσιολογικό άγχος της πρεμιέρας και από ένα σημείο και μετά, στο 2ο μέρος, έκαναν συντήρηση δυνάμεων με το μυαλό στο ντέρμπι.

Εκεί, όπου τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα, λόγω και των παικτών που θα λείψουν. Γιατί η Ντουμπάι δεν είχε τα guard (σημαντικές οι απουσίες του Μούσα, του Αβράμοβιτς και του Τζάστιν Άντερσον) αλλά και την διαφορετική προσέγγιση για να περιορίσει την εκτέλεσή του Ολυμπιακού, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει τέσσερις elite κοντούς (Ναν, Σλούκας, Σορτς και Γκραντ), αλλά και σαφώς πιο «μπαρουτοκαπνισμένο» coach, ώστε να εκμεταλλευτεί την συγκεκριμένη αδυναμία του αντιπάλου του.

Συμπερασματικά, εκτιμώ ότι αν δεν παίξει ο Φουρνιέ, που έχει δημιουργία, οι γηπεδούχοι θα πρέπει να κατεβάσουν πολύ χαμηλά τους «πράσινους» και να βρουν κάποιον απροσδόκητο x-factor, για να ξεπεράσουν τους 75 πόντους και να έχουν σοβαρές πιθανότητες νίκης!

Παναθηναϊκός: Ο Αταμάν «φτιάχνει κλίμα» παρ’ ότι η ομάδα του είναι παράλογο να έχει αποκτήσει ταυτότητα!

Μετά από δύο χρόνια στην Ελλάδα και ειδικότερα μετά από τον τρόπο που χάθηκε ο περυσινός τίτλος, ο 59χρονος Τούρκος τεχνικός ήξερε πολύ καλά τι έκανε όταν, μετά το ματς στην Βιτόρια και παρά την νίκη (86-84), δημοσιοποιούσε την έντονη δυσαρέσκειά του για την εμφάνισή της ομάδας του!

Αν δεν ακολουθούσε το ντέρμπι στον Πειραιά, η συγκυρία των σημαντικών απουσιών του Ολυμπιακού και η ευκαιρία που έχει για ένα «διπλό» με το οποίο θα πλησιάσει πιο κοντά στο πλεονέκτημα έδρας και θα «αγοράσει» ηρεμία, ίσως να μην ήταν τόσο αυστηρός, με ούτε δύο εβδομάδες στην νέα σεζόν.

Άλλωστε, ο ίδιος ξέρει καλύτερα από τον καθένα ότι η ομάδα του ουσιαστικά δεν έχει κάνει προετοιμασία και χρειάζεται να διανύσει ακόμη δρόμο για να φτάσει στο επιθυμητό αγωνιστικό επίπεδο.

Ωστόσο, τα 18 λάθη στην “Fernando Buesa Arena”, η εικόνα χαλάρωσης μετά το +17 του 29ου λεπτού και ο κίνδυνος (7 χαμένες μπάλες στην 4η περίοδο) που «διέτρεξε» ο Παναθηναϊκός να χάσει ένα δικό του παιχνίδι από μία Μπασκόνια, που φέτος μοιάζει περισσότερο από ποτέ με ομάδα... Eurocup, του έδωσαν τεράστιο πάτημα!

Σύμφωνοι, η τεράστια προσωπικότητα και αξία του Κέντρικ Ναν (30 πόντους και 7 ριμπάουντ με 24 βαθμούς στο PIR και +13 σε ματς που κρίθηκε στο σουτ), ο οποίος κράτησε τους φιλοξενούμενους όρθιους στην 4η περίοδο και στο τέλος έβαλε το «κερασάκι στην τούρτα», δίνει στο «τριφύλλι» μεγάλη υπεραξία γιατί ο Αμερικανός guard είναι φρέσκος και πολύ ορεξάτος, όμως τα κακώς κείμενα της ομάδας στην χώρα των Βάσκων, δεν ήταν δυνατόν να κρυφτούν κάτω από το χαλάκι.

Στην λογική, λοιπόν, του «προσέχουμε, για να έχουμε», ο Εργκίν Αταμάν «σκηνοθέτησε» μία τεχνητή κρίση, ώστε να «χτυπήσει το καμπανάκι» σε σημαντικούς παίκτες που δεν ήταν στο επίπεδο που θα ήθελε αυτός και που απαιτεί η εφετινή στόχευση του οργανισμού. Γιατί με τέτοιο ρόστερ και με Final 4 εντός έδρας, πιστέψτε με, η πίεση στα ενδότερα του “Telekom Center Athens” ξεχειλίζει!

Κάπως έτσι, «η μπάλα πήρε» τον εμμέσως τον Γιούρτσεβεν (συνήθης ύποπτος στην κριτική του προπονητή του, έστω κι αν οι «πράσινοι» πήραν ελάχιστα πράγματα από το "5"), που έχασε εύκολα καλάθια, αλλά οι «βολές» του «εφέντη» είχαν αποδέκτες σχεδόν όλους τους παίκτες πλην του Ναν.

Ίσως λιγότερο και του Σορτς (ψάχνεται ακόμη, αλλά όσο έπαιξε, στην Ισπανία ήταν πολύ θετικός εξού και το +21 στο plus/minus) και του Ρογκαβόπουλου, τον οποίο μάλλον ξέχασε αρκετή ώρα στον πάγκο!

Από τον Όσμαν, που είναι σε εξαιρετική κατάσταση αλλά «πούλησε» πέντε μπάλες, τον Σλούκα, που δεν βρήκε ποτέ ρυθμό, τον «Σάμο», που έκανε ελάχιστα αισθητή την παρουσία του, τον Γκραντ, που ήταν αγνώριστος με -22 στο +/- (αυτός κι αν είναι το βαρόμετρο της ομάδας) και τον Χολμς, που δεν έχει ακόμη καταλάβει που βρίσκεται. Δεν ξέρω αν στους παραπάνω συμπεριλαβανόταν και ο Μήτογλου, γιατί ο Ντίνος ήταν ξεκάθαρα μαχητικός και συμπλήρωσε μία τριάδα αγώνων με θετικό πρόσημο.

Όπως και να ‘χει, το “outcome” στην Βιτόρια έδωσε στον Άταμαν την ευκαιρία να ξυπνήσει τους παίκτες του ενόψει του ντέρμπι, χωρίς την παραμικρή βαθμολογική απώλεια. Το πόσο το κατάφερε, θα φανεί το απόγευμα της Κυριακής (12/10, 19.00) στο παρκέ του Σταδίου «Ειρήνης και Φιλίας»! Εκεί όπου, η ομάδα του – από τις λίγες φορές εκτός έδρας κόντρα στον «αιώνιο αντίπαλο» – φαντάζει ως φαβορί για τη νίκη...

