Λι: «Ήταν καλή προετοιμασία για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό»

Ο Ολυμπιακός στρέφεται πλέον στο κυριακάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (12/10, 19:00) και ο Σέιμπεν Λι παραδέχτηκε πως η αναμέτρηση με την Ντουμπάι BC ήταν καλή προετοιμασία για τον αγώνα με τους «πράσινους».

Ο Ολυμπιακός ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Ντουμπάι BC πριν από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL και ο Σέιμπεν Λι ανέφερε στην κάμερα της NOVA: «Δεν ήταν εύκολο ματς, έχουν πλούσιο επιθετικό ταλέντο. Τα πήγαμε πολύ καλά στην άμυνα, μείναμε στο πλάνο και το ακολουθήσαμε. Σε κάθε ματς ο κόουτς θέλει να ελέγχουμε το ματς αμυντικά. Προσπαθώ να προετοιμάζομαι για τους αγώνες ανεξαρτήτως του ποιος είναι διαθέσιμος και ποιος όχι. Είχα περισσότερο χρόνο απόψε, ήθελα να κάνω όσα ήθελαν οι προπονητές, όσα θα μας βοηθούσαν να πάρουμε τη νίκη».

Στη συνέχεια, είπε: «Ήταν καλή προετοιμασία για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό ώστε να δούμε τι χρειάζεται να βελτιώσουμε, τι κάνουμε καλά. Αύριο θα προετοιμαστούμε για το ματς. Πιστεύω θα βοηθήσει το ότι μοιράζεται ο χρόνο. Υπάρχουν περισσότερες ομάδες στην Euroleague, περισσότερα ματς. Παίζουμε σε δύο μέρες. Θα είναι δύσκολο ματς. Είναι σημαντικό να έχουμε φρέσκους παίκτες. Είναι δύσκολο να παίξεις τέτοια άμυνα σε όλο το ματς. Στην προπόνηση δουλεύουμε την αμυντική μας ένταση. Μέσω των προπονήσεων βρίσκουμε ρυθμό. Στον Ολυμπιακό βασιζόμαστε στην άμυνα. Είναι ο σωστός δρόμος».