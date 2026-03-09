Ο Τζο Ίγκλς αναφέρθηκε στον πρώην συμπαίκτη του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και το αν μπορούσε να εργαστεί σε κάποιον πάγκο στο ΝΒΑ.

Μια απολαυστική συνέντευξη παραχώρησε ο Τζο Ίνγκλς στην εφημερίδα Mundo Deportivo, όπου αναφέρθηκε στον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους με τον οποίο υπήρξε συμπαίκτης στο παρελθόν κιαι απάντησε στο ερώτημα εάν θα μπορούσε να καθίσει σε πάγκο του ΝΒΑ.

Προφανώς και από πλευράς ταλέντου θα μπορούσε να κάνει το άλμα, ωστόσο όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ αυτό που δημιουργεί αμφιβολίες είναι το κατά πόσο ο Λιθουανός τεχνικός θα ταίριαζε εκεί, λόγω του πάθους και των υψηλών απαιτήσεών του από τους παίκτες.

Ένας από αυτούς που τον γνωρίζουν καλύτερα στο NBA είναι ο Τζο Ίνγκλς, πολύ στενός φίλος του νυν προπονητή της Φενέρμπαχτσε, καθώς υπήρξαν συμπαίκτες όταν ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους αγωνιζόταν ως παίκτης στην Μπαρτσελόνα τη σεζόν 2012-2013. Ο Αυστραλός, που τώρα αγωνίζεται στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, μίλησε στη Mundo Deportivo για το αν πιστεύει ότι ο Γιασικεβίτσιους θα μπορούσε να προπονήσει μια ομάδα στο NBA.

«Νομίζω ότι θα μπορούσε. Δηλαδή, είμαι σίγουρος ότι έχει ήδη δεχτεί ευκαιρίες. Δεν θα με εξέπληττε αν τις έχει απορρίψει για να συνεχίσει εκεί όπου προφανώς του αρέσει να είναι πρώτος προπονητής και έχει αποδείξει ότι είναι ένας εξαιρετικός head coach», τόνισε ο 38χρονος φόργουορντ.

«Επίσης δεν νομίζω ότι θα έπαιζα για αυτόν, γιατί είναι κι αυτός τρελός (γέλια), αλλά θα μπορούσα να είμαι συμπαίκτης του. Προφανώς ήμασταν συμπαίκτες στη Βαρκελώνη και το ίδιο ισχύει και τώρα. Παρακολουθώ τη Φενέρμπαχτσε εξαιτίας του και βλέπω την ικανότητά του και τον τρόπο που παίζει η ομάδα», συμπλήρωσε ο Τζο Ίνγκλς.

Βέβαια, το όνομα του Λιθουανού τεχνικού έχει ακουστεί μερικές φορές για το NBA, συγκεκριμένα το 2019 όταν οι Μέμφις Γκρίζλις αναζητούσαν νέο προπονητή, αλλά και το 2023, όταν η ίδια ομάδα του πρότεινε θέση βοηθού προπονητή.

