Η Φενέρμπαχτσε επικράτησε της Μερσίν με 91-78 και συνέχισε στα θετικά αποτελέσματα, φτάνοντας τις 19 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις.

Ακάθεκτη η Φενέρμπαχτσε! «Καθάρισε» τη Μερσίν με 91-78 και πέτυχε την 19η νίκη της στο τούρκικο πρωτάθλημα σε 21 αναμετρήσεις.

Το σύνολο του Σάρας Γιασικεβίτσιους ήταν καλύτερο καθόλη της διάρκεια του παιχνιδιού και έριξε τον ρυθμό μονάχα στο τέταρτο δεκάλεπτο, που είχε ήδη καταφέρει να εξασφαλίσει το θετικό αποτέλεσμα.

Αξίζει να σημειωθεί πως έφτασε τις 19 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις.

Για τους γηπεδούχους ξεχώρισε ο Γουέιντ Μπάλντγουϊν ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με 14 πόντους, ενώ άξιος συμπαραστάτης ήταν ο Μπίρσεν με 12π και 9 ριμπάουντ.

Στον αντίποδα για τη Μερσίν ξεχώρισε ο Ομζιζράκ που πέτυχε 17 πόντους. Πλέον η Φενέρμπαχτσε έχει μπροστά της το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα (13/03, 21:00), στο πλαίσιο της 31ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 21-17, 46-32, 68-51, 91-78