Ο Τάιλερ Χόρτον Τάκερ μπορεί και να χάρισε το καλύτερο κάρφωμα της αγωνιστικής στο ματς της Φενέρ με τον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Αμερικανός, πρώην NBAer, έμελλε να... κάνει bullying στον Εμπούκα Ιζούντου κατά τη διάρκεια του αγώνα της Φενέρ με τον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Τάιλερ Χόρτον Τάκερ θα κοσμεί πλέον πολλά σπίτια πιτσιρικάδων φίλων της Φενέρ με «θυμα» του τον παίκτη της σερβικής ομάδας.

Ο λόγος; Το τρομακτικό κάρφωμα που έκανε πηδώντας από... πολύ μακριά και μάλιστα κάνοντας πόστερ τον αντίπαλό του.

Απλά δείτε τη φάση!