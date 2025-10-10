Φενέρμπαχτσε - Ερυθρός Αστέρας: Τι... κάρφωμα έκανες Τάιλερ Χόρτον-Τάκερ;
Ο Αμερικανός, πρώην NBAer, έμελλε να... κάνει bullying στον Εμπούκα Ιζούντου κατά τη διάρκεια του αγώνα της Φενέρ με τον Ερυθρό Αστέρα.
Ο Τάιλερ Χόρτον Τάκερ θα κοσμεί πλέον πολλά σπίτια πιτσιρικάδων φίλων της Φενέρ με «θυμα» του τον παίκτη της σερβικής ομάδας.
Ο λόγος; Το τρομακτικό κάρφωμα που έκανε πηδώντας από... πολύ μακριά και μάλιστα κάνοντας πόστερ τον αντίπαλό του.
Απλά δείτε τη φάση!
Talen Horton-Tucker is on fire! #Fenerbahçe #EuroLeague pic.twitter.com/Mm3VRm98V2— Dimche Hoops (@DimcheHoops) October 10, 2025
TALEN HORTON-TUCKER 🔥— EuroLeague Türkiye (@EuroLeagueTUR) October 10, 2025
TALEN HORTON-TUCKER 🔥
TALEN HORTON-TUCKER 🔥
TALEN HORTON-TUCKER 🔥
TALEN HORTON-TUCKER 🔥@FBBasketbol 🟡🔵 pic.twitter.com/oc6xi0d3Mn
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.