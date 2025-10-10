Ολυμπιακός: Ποιοι παίκτες παραμένουν υγιείς και είναι διαθέσιμοι κόντρα στη Ντουμπάι
Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να υποδεχτεί στο ΣΕΦ τη Ντουμπάι BC για την τρίτη αγωνιστική της Euroleague, παιχνίδι το οποίο είναι προγραμματισμένο για απόψε, Παρασκευή (10/10, 21:15).
Οι «ερυθρόλευκοι», όπως έγινε γνωστό δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τόσο τον Τόμας Γουόκαπ, όσο επίσης τους Κίναν Έβανς, Σακίλ ΜακΚίσικ αλλά και τον Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στην ποδοκνημική.
Με αυτόν τον τρόπο, ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναμένεται να έχει διαθέσιμους για το αποψινό ματς τους: Φρανκ Νιλικίνα, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Σέιμπεν Λι, Όμηρος Νετζήπογλου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Τάισον Γουορντ, Σάσα Βεζένκοβ, Κώστας Παπανικολάου, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Κώστας Αντετοκούνμπο και Ντόντα Χολ.
