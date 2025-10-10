Είδαμε το Buzzer-beater του Ναν από τις court-seats και το αποτέλεσμα ήταν ακόμα πιο απολαυστικό!
Το φινάλε στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού AKTOR με αντίπαλο τη Μπασκόνια στη Βιτόρια ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Ενώ όλα έδειχναν ότι ο αγώνας θα πάει στην παράταση, ο Κέντρικ Ναν έκανε το... θαύμα του.
Έχοντας πάρει τη μπάλα μετά την επαναφορά και παρά την άμυνα που έπαιξαν πάνω του οι γηπεδούχοι, ο γκαρντ του «τριφυλλιού» πήρε το σουτ στη λήξη του χρόνου και ευστόχησε, κάνοντας το 86-84.
Δείτε το μεγάλο αυτό σουτ, όπως το είδαν όσοι βρίσκονταν στις court-seats του γηπέδου.
αααααααααα
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.