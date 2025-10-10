Είδαμε το Buzzer-beater του Ναν από τις court-seats και το αποτέλεσμα ήταν ακόμα πιο απολαυστικό!

Το μεγάλο buzzer beater του Κέντρικ Ναν για τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μπασκόνια με το βίντεο από τις court-seats!

Το φινάλε στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού AKTOR με αντίπαλο τη Μπασκόνια στη Βιτόρια ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Ενώ όλα έδειχναν ότι ο αγώνας θα πάει στην παράταση, ο Κέντρικ Ναν έκανε το... θαύμα του.

Έχοντας πάρει τη μπάλα μετά την επαναφορά και παρά την άμυνα που έπαιξαν πάνω του οι γηπεδούχοι, ο γκαρντ του «τριφυλλιού» πήρε το σουτ στη λήξη του χρόνου και ευστόχησε, κάνοντας το 86-84.

Δείτε το μεγάλο αυτό σουτ, όπως το είδαν όσοι βρίσκονταν στις court-seats του γηπέδου.

