Μπασκόνια - Παναθηναϊκός: Τα highlights της νίκης-θρίλερ των πράσινων
Ο Παναθηναϊκός AKTOR παραλίγο να... αυτοκτονήσει στη Βιτόρια, όμως ο Ναν είχε άλλη άποψε. Ο σταρ του τριφυλλιού με 30άρα και buzzer beater χάρισε στον Παναθηναϊκό μια μεγάλη νίκη επί της Μπασκόνια.
Έτσι οι πράσινοι επέστρεψαν στις νίκες και θα πάνε με ανεβασμένη την ψυχολογία στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την Κυριακή, αλλά και στα ματς της διαβολοβδομάδας που ακολουθεί. Ο Ναν μίλησε και πάλι στο τέλος.
Δείτε τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης.
