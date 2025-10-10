Δείτε τις ώρες και το κανάλι μετάδοσης του Ολυμπιακός - Ντουμπάι BC, των Galacticos, αλλά και του Gazz Florr powered by Novibet.

Πλούσιο σε μπάσκετ, αλλά και ποδόσφαιρο το σημερινό τηλεοπτικό πρόγραμμα (10/10). Στις 14:00, οι Galacitcos συνεπείς στο καθημερινό ραντεβού τους μέσω του καναλιού του Gazzetta στο Youtube. Ο Κώστας Ψάρρας, ο Κώστας Νικολακόπουλος, ο Νίκος Αθανασίου και ο Γιώργος Τσακίρης αναλύουν όλα όσα έγιναν στο ματς της Εθνικής μας με τη Σκωτία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, αλλά και τα τελευταία νέα των ελληνικών ομάδων.

Μαζί τους από τη Θεσσαλονίκη ο Σταύρος Σουντουλίδης και ο Βασίλης Βλαχόπουλος για το ρεπορτάζ των ΠΑΟΚ και Άρη.

Στη Euroleague, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Ντουμπάι BC στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της διοργάνωσης. Τζάμπολ στο ΣΕΦ στις 21:15, με τον αγώνα να μεταδίδεται ζωντανά από το Nova Sports 4. Λίγο αργότερα (21:30) ακολουθεί το Μπάγερν-Ζάλγκιρις (Nova Sports 5) και το Μπαρτσελόνα-Βαλένθια (Nova Sports 3).

Μετά τη λήξη των σημερινών αναμετρήσεων της Ευρωλίγκας (23:15), έρχεται το Gazz Floor powered by Novibet για όλες τις αναλύσεις μετά το ματς στο Φάληρο, με τη δημοσιογραφική ομάδα του Gazzetta να έχει πλούσιο ρεπορτάζ και δηλώσεις των πρωταγωνιστών.

Τέλος, συνεχίζονται οι αναμετρήσεις και για τα προκριματικά του Μουντιάλ, με το Βέλγιο να φιλοξενεί τη Βόρεια Μακεδονία στις 21:45 (Nova Sports Extra 1), τη Γερμανία να υποδέχεται το Λουξεμβούργο την ίδια ώρα (Nova Sports 2) και τη Γαλλία να παίζει κόντρα στο Αζερμπαϊτζάν (Nova Sports 1).

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας