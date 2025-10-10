Δείτε τις δηλώσεις του Τσέντι Όσμαν μετά το διπλό του Παναθηναϊκού απέναντι στην Μπασκόνια. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΒΙΤΟΡΙΑ: Γιώργος Κούβαρης.

Ο Παναθηναϊκός λίγο έλειψε να βάλει... τρικλοποδιά στον εαυτό του! Αν και είχε προηγηθεί με 17 πόντους διαφορά, είδε την Μπασκόνια να επιστρέφει στο ματς και να διεκδικεί τη νίκη εώς το τέλος!

Όμως ο Κέντρικ Ναν είχε αφήσει το καλύτερο για την εκπνοή της αναμέτρησης καθώς με τρομερό buzzer beater χάρισε στους «πράσινους» μια αγχωτική νίκη (84-86) σε μια έδρα όπου είχαν να νικήσουν από το 2017. Άξιος συμπαραστάτης ήταν ο Τσέντι Όσμαν με 20 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Ο Τούρκος φόργουορντ μίλησε μετά το φινάλε της αναμέτρησης για τον τρόπο που νίκησε ο Παναθηναϊκός.

Αναλυτικά

«Στο μεγαλύτερο μέρος, είχαμε τον έλεγχο της αναμέτρησης. Για 37 λεπτά ήμασταν καλύτεροι και στα τελευταία τρία λεπτά δεν παίξαμε όσο καλά θα έπρεπε. Είμαστε σπουδαία ομάδα, έχουμε μεγάλες παίκτες, αλλά δεν είναι ωραίος τρόπος να τελειώνεις το παιχνίδι. Έπρεπε να τελειώσουμε διαφορετικά. Στο τέλος πήραμε τη νίκη. Η νίκη είναι νίκη, αλλά πρέπει να είμαστε καλύτεροι στη συνέχεια».



«Δεν πιστέψαμε ότι υπάρχει ενδεχόμενο να έχει τελειώσει το παιχνίδι. Παίζαμε κόντρα σε έναν αντίπαλο ο οποίος έχει πολύ καλούς παίκτες. Παρά τη διαφορά που χτίσαμε, έπρεπε να μείνουμε συγκεντρωμένοι. Έβαλαν τρίποντα και επέστρεψαν στη διεκδίκηση. Προφανώς και όταν βρεθήκαμε μπροστά με 17 πόντους, δεν πίστεψα ότι έχει τελειώσει».



Για την εξέλιξη της ομάδας: «Ναι προφανώς, ανά παιχνίδι προοδεύουμε. Είχα πέντε λάθη, αυτό δεν είναι το συνηθισμένο μου δεν το κάνω συνήθως. Πρέπει να προσέχω περισσότερο.



Για το σουτ του Ναν: «Ήταν πολύ δύσκολο σουτ, αυτός είναι ο τύπος, όταν καίει η μπάλα. Ήμουν στη γωνία και το είδα. Όταν τον είδα να σουτάρει με τους δυο παίκτες επάνω του, νόμιζα ότι πάει έξω. Είχε ένα απίστευτο παιχνίδι».



Για το επικείμενο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό: «Πάντα το ντέρμπι είναι ένα παιχνίδι το οποίο θέλουμε να νικήσουμε. Είναι οι αιώνιοι αντίπαλοί μας».