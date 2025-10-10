Ο Εργκίν Άταμαν δεν έκρυψε την απογοήτευσή του κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου για την εικόνα της ομάδας του και τον τρόπο σκέψης των παικτών του.

Ο Παναθηναϊκός λίγο έλειψε να βάλει... τρικλοποδιά στον εαυτό του! Αν και είχε προηγηθεί με 17 πόντους διαφορά, είδε την Μπασκόνια να επιστρέφει στο ματς και να διεκδικεί τη νίκη εώς το τέλος!

Όμως ο Κέντρικ Ναν είχε αφήσει το καλύτερο για την εκπνοή της αναμέτρησης καθώς με τρομερό buzzer beater χάρισε στους «πράσινους» μια αγχωτική νίκη (84-86) σε μια έδρα όπου είχαν να νικήσουν από το 2017.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Εργκίν Άταμαν δεν δίστασε να δείξει την απογοήτευσή του απέναντι στις επιλογές των παικτών του.

Αναλυτικά

«Μέχρι την τέταρτη περίοδο είχαμε τον έλεγχο, γυρίζαμε τη μπάλα. Στην τέταρτη περίοδο χάσαμε τον έλεγχο, δεν πήραμε ευθύνες, εκτός από τον Ναν. Όλοι προσπάθησαν να δώσουν τη μπάλα στον Ναν. Χάσαμε κάποια χαζά σουτ και λέι απ. Στο τέλος πήραμε τη νίκη με σουτ στο τέλος. Ο Ναν έκανε εκπληκτικό παιχνίδι, ο Οσμάν έπαιξε καλά, ο Ερνανγκόμεθ όχι κι άσχημα, όμως οι υπόλοιποι δεν έδωσαν πράγματα. Αυτό είναι επικίνδυνο για το μέλλον μας γιατί έχουμε μεγάλους στόχους.

Δεν θεωρώ ότι χαλαρώσαμε. Κανείς δεν ήθελε να πάρει την ευθύνη. Χάσαμε λέι απ, χάσαμε ελεύθερα σουτ, πήραν επιθετικά ριμπάουντ. Είχαμε αδύναμη νοοτροπία. Όταν είσαι μεγάλη ομάδα και δέχεσαι 15 πόντους στο τέλος αυτό είναι πρόβλημα. Δεν μου αρέσει η νοοτροπία της ομάδας, όλοι ήθελαν να ξεφύγουν από την ευθύνη και έδιναν τη μπάλα στον Ναν να σκοράρει».