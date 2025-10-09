Μπασκόνια - Παναθηναϊκός: Τα στατιστικά του αγώνα

Δείτε το boxscore μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στην Μπασκόνια στη Βιτόρια.

Ο Παναθηναϊκός λίγο έλειψε να βάλει... τρικλοποδιά στον εαυτό του! Αν και είχε προηγηθεί με 17 πόντους διαφορά, είδε την Μπασκόνια να επιστρέφει στο ματς και να διεκδικεί τη νίκη εώς το τέλος! Όμως ο Κέντρικ Ναν είχε αφήσει το καλύτερο για την εκπνοή της αναμέτρησης καθώς με τρομερό buzzer beater χάρισε στους «πράσινους» μια αγχωτική νίκη (84-86) σε μια έδρα όπου είχαν να νικήσουν από το 2017.

Τα στατιστικά του αγώνα

Baskonia Vitoria-Gasteiz
Head coach: Paolo GalbiatiMINPTSFG2PT FG3PT FGFTREBASTSTLTOBLKPF+/-PIR
#PlayersM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREB
0Markus Howard *20:4400/40%0/00%0/40%0/00%011231011
1Mamadi Diakite *17:5563/560%3/475%0/10%0/00%0220132244
3Marques Nowell17:51115/1435.7%4/666.7%1/812.5%0/20%0003310377
6Hamidou Diallo *22:45155/955.6%4/850%1/1100%4/580%134123021616
7Rodions Kurucs14:4372/450%2/366.7%0/10%3/3100%1340010277
8Tadas Sedekerskis *27:23104/850%2/450%2/450%0/00%1910200021616
9Timothe Luwawu-Cabarrot29:32166/1250%4/757.1%2/366.7%2/2100%033102011616
10Matteo Spagnolo09:1710/10%0/10%0/00%1/250%00010101-1-1
11Trestan Forrest *27:28155/955.6%4/1040%1/425%4/580%246601121616
18Khalifa Diop09:3931/250%1/250%0/00%1/250%0330111444
25Cameron Frisch00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
99Luka Samanic02:4300/00%0/00%0/00%0/00%00000102-3-3
Team/Coaches52700100
TOTAL2008431/7143.7%24/4553.3%7/2626.9%15/2171.4%10304016101642289

Panathinaikos AKTOR AthensFG2PT FG3PT FGFTREB
Head Coach: Ergin AtamanMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0T. Shorts19:2552/728.6%2/728.6%0/00%1/250%011340106
6C. Osman *34:25208/1457.1%5/771.4%3/742.9%1/250%2682850020
8R. Holmes *13:4542/450%2/450%0/00%0/20%11207100-2
10K. Sloukas11:3121/616.7%1/333.3%0/30%0/00%01113102-5
17N. Rogkavopoulos09:4720/30%0/20%0/10%2/2100%213130002
20A. Samodurov07:1000/00%0/00%0/00%0/00%011100013
22J. Grant *21:0821/333.3%1/333.3%0/00%0/00%00023311-2
25K. Nunn *30:483012/2060%9/1369.2%3/742.9%3/3100%2572740024
40M. Grigonis *01:2400/00%0/00%0/00%0/00%00001000-1
41J. Hernangomez30:20154/944.4%2/450%2/540%5/5100%37100321121
44K. Mitoglou *13:0262/450%2/2100%0/20%2/2100%1232311012
77O. Yurtseven07:1500/30%0/30%0/00%0/20%257031013
Team/Coaches01100
TOTAL2008632/7343.8%24/4850%8/2532%14/2070%1331441423184482
@Photo credits: INTIME
     

