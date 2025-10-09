Δείτε το boxscore μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στην Μπασκόνια στη Βιτόρια.

Ο Παναθηναϊκός λίγο έλειψε να βάλει... τρικλοποδιά στον εαυτό του! Αν και είχε προηγηθεί με 17 πόντους διαφορά, είδε την Μπασκόνια να επιστρέφει στο ματς και να διεκδικεί τη νίκη εώς το τέλος! Όμως ο Κέντρικ Ναν είχε αφήσει το καλύτερο για την εκπνοή της αναμέτρησης καθώς με τρομερό buzzer beater χάρισε στους «πράσινους» μια αγχωτική νίκη (84-86) σε μια έδρα όπου είχαν να νικήσουν από το 2017.

Τα στατιστικά του αγώνα

Baskonia Vitoria-Gasteiz Head coach: Paolo Galbiati MIN PTS FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST STL TO BLK PF +/- PIR # Players M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB 0 Markus Howard * 20:44 0 0/4 0% 0/0 0% 0/4 0% 0/0 0% 0 1 1 2 3 1 0 1 1 1 Mamadi Diakite * 17:55 6 3/5 60% 3/4 75% 0/1 0% 0/0 0% 0 2 2 0 1 3 2 2 4 4 3 Marques Nowell 17:51 11 5/14 35.7% 4/6 66.7% 1/8 12.5% 0/2 0% 0 0 0 3 3 1 0 3 7 7 6 Hamidou Diallo * 22:45 15 5/9 55.6% 4/8 50% 1/1 100% 4/5 80% 1 3 4 1 2 3 0 2 16 16 7 Rodions Kurucs 14:43 7 2/4 50% 2/3 66.7% 0/1 0% 3/3 100% 1 3 4 0 0 1 0 2 7 7 8 Tadas Sedekerskis * 27:23 10 4/8 50% 2/4 50% 2/4 50% 0/0 0% 1 9 10 2 0 0 0 2 16 16 9 Timothe Luwawu-Cabarrot 29:32 16 6/12 50% 4/7 57.1% 2/3 66.7% 2/2 100% 0 3 3 1 0 2 0 1 16 16 10 Matteo Spagnolo 09:17 1 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 0 0 1 0 1 0 1 -1 -1 11 Trestan Forrest * 27:28 15 5/9 55.6% 4/10 40% 1/4 25% 4/5 80% 2 4 6 6 0 1 1 2 16 16 18 Khalifa Diop 09:39 3 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0 3 3 0 1 1 1 4 4 4 25 Cameron Frisch 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 Luka Samanic 02:43 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 2 -3 -3 Team/Coaches 5 2 7 0 0 1 0 0 TOTAL 200 84 31/71 43.7% 24/45 53.3% 7/26 26.9% 15/21 71.4% 10 30 40 16 10 16 4 22 89