Απίστευτο: Ο Φόρεστ έχασε επίτηδες τη βολή, πήρε το επιθετικό και ισοφάρισε 5'' πριν από το ματς
Ο Παναθηναϊκός AKTOR φαινόταν ότι θα μπορέσει να πάρει τη νίκη μέσα στη Βιτόρια άνετα, ωστόσο η Μπασκόνια βρήκε τρόπο ώστε να μετατρέψει το παιχνίδι σε ντέρμπι, δίνοντας ένα τρομερό φινάλε στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού.
Πιο συγκεκριμένα, ο Τρεντ Φόρεστ φάνηκε ότι μπορεί να στείλει την αναμέτρηση στην παράταση καθώς μπορεί στα τελευταία 5 δευτερόλεπτα να έχασε τη βολή, ωστόσο ο ίδιος πήρε το ριμπάουντ και ευστόχησε για το 84-84.
Στη συνέχεια ωστόσο ο Κέντρικ Ναν ήταν εύστοχος στη λήξη και ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε τη νίκη με 86-84.
PERO TREEEEENTTTTT😱😱😱😱😱— Baskonia (@Baskonia) October 9, 2025
(84-84) pic.twitter.com/VFwO0aUIbM
