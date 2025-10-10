Απίστευτο: Ο Φόρεστ έχασε επίτηδες τη βολή, πήρε το επιθετικό και ισοφάρισε 5'' πριν από το ματς

Ο Τρεν Φόρεστ έφτασε πολύ κοντά στο να στείλει στην παράταση την αναμέτρηση της Μπασκόνια κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR φαινόταν ότι θα μπορέσει να πάρει τη νίκη μέσα στη Βιτόρια άνετα, ωστόσο η Μπασκόνια βρήκε τρόπο ώστε να μετατρέψει το παιχνίδι σε ντέρμπι, δίνοντας ένα τρομερό φινάλε στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού.

Πιο συγκεκριμένα, ο Τρεντ Φόρεστ φάνηκε ότι μπορεί να στείλει την αναμέτρηση στην παράταση καθώς μπορεί στα τελευταία 5 δευτερόλεπτα να έχασε τη βολή, ωστόσο ο ίδιος πήρε το ριμπάουντ και ευστόχησε για το 84-84.

Στη συνέχεια ωστόσο ο Κέντρικ Ναν ήταν εύστοχος στη λήξη και ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε τη νίκη με 86-84.