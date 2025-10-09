Παναθηναϊκός: Η επόμενη αγωνιστική στην Euroleague

Σπύρος Μαρκεζίνης
Ο Κώστας Σλούκας του Παναθηναϊκού
Αυτή είναι η επόμενη αντίπαλος του Παναθηναϊκού στην Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR βρέθηκε στη χώρα των Βάσκων και συγκεκριμένα στη Βιτόρια, όπου αντιμετώπισε τη Μπασκόνια για την τρίτη αγωνιστική της Euroleague. Εκεί το σύνολο του Εργκίν Αταμάν... δια πυρός και σιδήρου κατάφερε να πάρει τη νίκη με 86-84.

Πλέον επόμενο παιχνίδι για το «τριφύλλι» στην Eurleague είναι την Τετάρτη (15/10) όπου θα αντιμετωπίσει στο Telekom Center Athens τη Βιλερμπάν, προτού ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη για τον αγώνα με την Αναντολού Εφές (17/10, 20:30), σε μία ακόμη «διαβολοβδομάδα».

Υπενθυμίζουμε φυσικά, ότι ανάμεσα στην τρίτη και την τέταρτη αγωνιστική της Euroleague, υπάρχει και το ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, την Κυριακή (12/10, 19:00), για τη δεύτερη αγωνιστική της Stoiximan GBL.

@Photo credits: eurokinissi
     

