Ο Τζόρνταν Λόιντ αψήφησε τη δύσκολη γωνία και σούταρε πάνω από το ταμπλό, για να πετύχει το καλάθι της 3ης αγωνιστικής.

Η Παρτίζαν υποδέχεται την Εφές, στην 3η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Τζόρνταν Λόιντ να πιάνει από νωρίς δράση. Ο γκαρντ της Εφές με πολωνικό διαβατήριο είναι απ' τους καλύτερους παίκτες των Τούρκων στο ημίχρονο και πρόλαβε να πετύχει ήδη το καλάθι της αγωνιστικής.

Ο Λόιντ για να αποφύγει το μαρκάρισμα του Ποκουσέφκσκι, αναγκάστηκε να οδηγηθεί τόσο πλάγια, που έπρεπε να σουτάρει πίσω από το ταμπλό.

Κάτι που όμως δεν τον πτόησε. Ο Λόιντ σούταρε πάνω από το ταμπλό με μεγάλη καμπύλη και πέτυχε ένα... ακροβατικό καλάθι, που σίγουρα θα έχει θέση στο Top10 της αγωνιστικής.