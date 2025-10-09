Ράιτ για τον αριθμό του στη Ζάλγκιρις: «Επέλεξα το #7 για τη Θύρα 7 στον Ολυμπιακό»

Ο Μόουζες Ράιτ άφησε τον Πειραιά για το Κάουνας το καλοκαίρι που μας πέρασε, αλλά δεν ξεχνάει τη θητεία του στον Ολυμπιακό!

Οι παίκτες της EuroLeague ρωτήθηκαν σχετικά με τον αριθμό που έχουν επιλέξει στη φανέλα τους και ο Μόουζες Ράιτ απέδειξε ότι δεν ξεχνάει τον Ολυμπιακό.

Για την ακρίβεια, δεν ξεχνάει από πού προέρχεται, όπως τόνισε! Ο Μόουζες Ράιτ μετακόμισε το φετινό καλοκαίρι στο Κάουνας για λογαριασμό της Ζάλγκιρις και πορεύεται πλέον με τον αριθμό «7» στην πλάτη, αφήνοντας πίσω το «2» που φορούσε στους Πειραιώτες.

«Έχω 7 τατουάζ στο χέρι μου, που με γυρνάνε πίσω στα κολεγιακά μου χρόνια. Επίσης το επέλεξα για τη Θύρα 7 στον Ολυμπιακό, για να μην ξεχνάω από πού προέρχομαι» ήταν τα λόγια του, στην απάντηση που έδωσε στην EuroLeague για τον λόγο που φοράει πλέον το «7».

Η επιλογή του Σακίλ ΜακΚίσικ κρύβει... Σπανούλη

Τη δική του απάντηση για τον αριθμό «77» με τον οποίον τον έχουν μάθει οι φίλοι του Ολυμπιακού, έδωσε ο Σακίλ ΜακΚίσικ. Ο Αμερικανός ανέφερε ότι φορούσε το «7» πριν έρθει στον Ολυμπιακό, αλλά προφανώς όταν φόρεσε τα «ερυθρόλευκα», αυτός ο αριθμός ήταν κατειλημμένος από τον Βασίλη Σπανούλη.

«Είχα το #7 όταν ήρθα εδώ και ο Βασίλης Σπανούλης αποσύρθηκε, οπότε τώρα είμαι ο κύριος με τα δύο 7άρια» ήταν η απάντηση του ΜακΚίσικ.