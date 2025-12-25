Υπεύθυνος τμήματος μπάσκετ Φενέρ: «Το ματς με τον Ολυμπιακό μπορούσε να γίνει την ίδια μέρα»!
Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε, που επρόκειτο να διεξαχθεί στις 4 Δεκεμβρίου για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague, αναβλήθηκε οριστικά με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, έπειτα από ενημέρωση που έλαβε από την Πολιτική Προστασία λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων.
Από την πλευρά του, ο υπεύθυνος τμήματος μπάσκετ της Φενέρμπαχτσε, Τσεμ Τσιρίτσι, παραχώρησε συνέντευξη, μιλώντας για τις συνθήκες της αναβολής και την πρόταση που κατέθεσε η ομάδα της Κωνσταντινούπολης:
«Όσον αφορά τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, ταξιδέψαμε στην Ελλάδα και όντως έβρεχε πάρα πολύ. Βρισκόμασταν στο λόμπι όταν δεχτήκαμε ένα τηλεφώνημα που μας ενημέρωνε ότι το ματς ακυρώνεται. Ο λόγος ποιος ήταν; Μας είπαν ότι, λόγω πλημμυρών και για λόγους ασφάλειας των φιλάθλων, η Ελληνική Κυβέρνηση απέστειλε επίσημο έγγραφο σύμφωνα με το οποίο ο αγώνας δεν μπορούσε να διεξαχθεί. Δεν ανέφεραν τίποτα για τη στέγη! Αμέσως ξεκινήσαμε έναν μαραθώνιο τηλεφωνημάτων.
Στείλαμε και το Fenerbahçe TV για να τραβήξει πλάνα. Δεν βρήκαν κάτι ιδιαίτερο. Εκείνο το ματς μπορούσε να γίνει κανονικά την ίδια μέρα. Θα μπορούσε να γίνει και την επόμενη. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε, εμείς όχι. Θα μπορούσε να διεξαχθεί και το Σάββατο: να αναβάλουμε εμείς το δικό μας παιχνίδι πρωταθλήματος, να αναβάλουν κι αυτοί το δικό τους και να παίξουμε μεταξύ μας. Το προτείναμε κι αυτό. Δεν το δέχτηκαν. Έτσι, αναγκαστήκαμε να επιστρέψουμε. Το πιο πιθανό είναι να πάει για τον Μάρτιο».
