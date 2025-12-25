Βίρτους Μπολόνια: Θέλει να κρατήσει Παγιόλα και Ντιουφ
Να ανανεώσει τα συμβόλαια του Αλεσάντρο Παγιόλα και του Μόμο Ντιουφ θέλει η Βίρτους Μπολόνια. Η εισήγηση του προπονητή της ιταλικής ομάδας Ντούσκο Ιβάνοβιτς είναι ξεκάθαρη και η διοίκηση είναι αποφασισμένη να υλοποιήσει τα «θέλω» του πολύπειρου τεχνικού.
«Πρώτα απ' όλα, είμαστε ευχαριστημένοι με όλους τους παίκτες μας. Θα θέλαμε να συνεχίσουμε με αυτόν τον πυρήνα της ομάδας. Προφανώς, η επιθυμία πρέπει να είναι αμοιβαία. Το συζητάμε μεταξύ μας, με ηρεμία και σεβασμό» δήλωσε ο τζένεραλ μάνατζερ της Βίρτους Πάολο Ρόντσι, ο οποίος έκανε δηλώσεις στην εφημερίδα Il Carlino για το συγκεκριμένο ζήτημα.
Βέβαια, άμεσα το θέμα περνάει σε δεύτερη μοίρα, καθώς τη δεδομένη στιγμή η Βίρτους Μπολόνια προετοιμάζεται για το μεγάλο παιχνίδι της Παρασκευής (26/12) με τον Ολυμπιακό επί ιταλικού εδάφους.
Η ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς είναι σε πολύ καλή κατάσταση και ειδικά εντός έδρας εμφανίζεται πολύ σκληρή και άκρως ανταγωνιστική για κάθε αντίπαλο.
🗣️⚪️⚫️Paolo Ronci, GM of Virtus Bologna, spoke to Il Carlino on the future of Alessandro Pajola and Momo Diouf.— Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) December 24, 2025
“First of all, we are happy with everyone and with a group that is happy. We would like to continue with this core group. Obviously, the desire must be mutual. We are… pic.twitter.com/O9Njqbrwrh
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.