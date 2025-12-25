Να διατηρήσει στο δυναμικό της τον Αλεσάντρο Παγιόλα και τον Μόμο Ντιούφ θέλει η Βίρτους Μπολόνια.

Να ανανεώσει τα συμβόλαια του Αλεσάντρο Παγιόλα και του Μόμο Ντιουφ θέλει η Βίρτους Μπολόνια. Η εισήγηση του προπονητή της ιταλικής ομάδας Ντούσκο Ιβάνοβιτς είναι ξεκάθαρη και η διοίκηση είναι αποφασισμένη να υλοποιήσει τα «θέλω» του πολύπειρου τεχνικού.

«Πρώτα απ' όλα, είμαστε ευχαριστημένοι με όλους τους παίκτες μας. Θα θέλαμε να συνεχίσουμε με αυτόν τον πυρήνα της ομάδας. Προφανώς, η επιθυμία πρέπει να είναι αμοιβαία. Το συζητάμε μεταξύ μας, με ηρεμία και σεβασμό» δήλωσε ο τζένεραλ μάνατζερ της Βίρτους Πάολο Ρόντσι, ο οποίος έκανε δηλώσεις στην εφημερίδα Il Carlino για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Βέβαια, άμεσα το θέμα περνάει σε δεύτερη μοίρα, καθώς τη δεδομένη στιγμή η Βίρτους Μπολόνια προετοιμάζεται για το μεγάλο παιχνίδι της Παρασκευής (26/12) με τον Ολυμπιακό επί ιταλικού εδάφους.

Η ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς είναι σε πολύ καλή κατάσταση και ειδικά εντός έδρας εμφανίζεται πολύ σκληρή και άκρως ανταγωνιστική για κάθε αντίπαλο.