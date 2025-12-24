Ο Σάσα Βεζένκοφ έγραψε ιστορία στην Euroleague με τους 45 πόντους κόντρα στην Μπάγερν και το βίντεο της διοργάνωσης θυμίζει όσα απίθανα έκανε τη 10η Ιανουαρίου του 2025.

Στις 10 Ιανουαρίου του 2025 ο Σάσα Βεζένκοφ με τη φανέλα του Ολυμπιακού πρόσφερε μια από τις ωραιότερες μπασκετικές παραστάσεις στην ιστορία της Euroleague επιτυγχάνοντας 45 πόντους κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου.

Ο πάουερ φόργουορντ των «ερυθρολεύκων» που υπήρξαν στιγμές που σήκωσε μόνος του όλο το βάρος της ευρωπαϊκής πορείας της ομάδας μέχρι το Final Four του Άμπου Ντάμπι καθήλωσε την μπασκετική Ευρώπη. Άλλωστε, κάθε του εμφάνιση την περσινή σεζόν αποτελούσε μια μοναδική παράσταση μπασκετικής απλότητας και ιδιοφυούς παιχνιδιού.

Εκείνο το βράδυ της 10ης Ιανουαρίου του 2025 τελείωσε τον αγώνα με 45 πόντους (18/20 σουτ εντός πεδιάς), πήρε 7, μοίρασε 2 ασίστ και συγκέντρωσε 52 βαθμούς στο PIR. Όλη η Ευρώπη μιλούσε εκείνο το βράδυ για το ρεσιτάλ του πάουερ φόργουορντ του Ολυμπιακού.

Η Euroleague θύμησε ξανά τις επιδόσεις του Σάσα Βεζένκοφ μέσα από ένα βίντεο.