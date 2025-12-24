Euroleague: Οι 45 πόντοι του Βεζένκοφ στις καλύτερες στιγμές του 2025
Στις 10 Ιανουαρίου του 2025 ο Σάσα Βεζένκοφ με τη φανέλα του Ολυμπιακού πρόσφερε μια από τις ωραιότερες μπασκετικές παραστάσεις στην ιστορία της Euroleague επιτυγχάνοντας 45 πόντους κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου.
Ο πάουερ φόργουορντ των «ερυθρολεύκων» που υπήρξαν στιγμές που σήκωσε μόνος του όλο το βάρος της ευρωπαϊκής πορείας της ομάδας μέχρι το Final Four του Άμπου Ντάμπι καθήλωσε την μπασκετική Ευρώπη. Άλλωστε, κάθε του εμφάνιση την περσινή σεζόν αποτελούσε μια μοναδική παράσταση μπασκετικής απλότητας και ιδιοφυούς παιχνιδιού.
Εκείνο το βράδυ της 10ης Ιανουαρίου του 2025 τελείωσε τον αγώνα με 45 πόντους (18/20 σουτ εντός πεδιάς), πήρε 7, μοίρασε 2 ασίστ και συγκέντρωσε 52 βαθμούς στο PIR. Όλη η Ευρώπη μιλούσε εκείνο το βράδυ για το ρεσιτάλ του πάουερ φόργουορντ του Ολυμπιακού.
Η Euroleague θύμησε ξανά τις επιδόσεις του Σάσα Βεζένκοφ μέσα από ένα βίντεο.
Best moments of 2025 🗓️— EuroLeague (@EuroLeague) December 24, 2025
Sasha Vezenkov drops 45 points vs Bayern in January 🔥@Olympiacos_BC pic.twitter.com/4f3pJBufiK
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.