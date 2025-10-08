Ο Γιάνκοβιτς στο Gazz Foor powered by Novibet: «Ρε Βλάντο τι κ***γεροι είμαστε»
Ο Βλάντο Γιάνκοβιτς βρέθηκε καλεσμένος στο Gazz Floor powered by Novibet, με τον έμπειρο φόργουορντ να έχει... πολλά να πει στους Αντώνη Καλκαβούρα, Δημήτρη Κωνσταντινίδη, Νίκο Παπαδογιάννη και Ευτυχία Οικονομίδου.
- Gazz Floor by Novibet με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό AKTOR, ψαλτήρι και special guest Γιάνκοβιτς
- Ο Νίκος ψέλνει στο Gazz Floor powered by Novibet: «Για ποιο πρωτάθλημα μιλάμε;»
- Κούβαρης στο Gazz Floor powered by Novibet: Ποιος ξένος του ΠΑΟ θα κοπεί στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
Μεταξύ άλλων, ο Βλάντο Γιάνκοβιτς αναφέρθηκε στο μέλλον του ελληνικού μπάσκετ, στο επόμενο βήμα του μετά το μπάσκετ, ενώ από την συζήτηση δεν έλειψαν και οι ιστορίες από Εθνική Ελλάδας, Παναθηναϊκό, Περιστέρι και όχι μόνο!
Ο απολαυστικός Βλάντο Γιάνκοβιτς στο Gazz Floor powered by Novibet:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.