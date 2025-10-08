Ο Γιάνκοβιτς στο Gazz Foor powered by Novibet: «Ρε Βλάντο τι κ***γεροι είμαστε»

Γιάνκοβιτς
Ο Βλάντο Γιάνκοβιτς για όλους και για όλα στο Gazz Floor powered by Novibet!

Ο Βλάντο Γιάνκοβιτς βρέθηκε καλεσμένος στο Gazz Floor powered by Novibet, με τον έμπειρο φόργουορντ να έχει... πολλά να πει στους Αντώνη Καλκαβούρα, Δημήτρη Κωνσταντινίδη, Νίκο Παπαδογιάννη και Ευτυχία Οικονομίδου.

Μεταξύ άλλων, ο Βλάντο Γιάνκοβιτς αναφέρθηκε στο μέλλον του ελληνικού μπάσκετ, στο επόμενο βήμα του μετά το μπάσκετ, ενώ από την συζήτηση δεν έλειψαν και οι ιστορίες από Εθνική Ελλάδας, Παναθηναϊκό, Περιστέρι και όχι μόνο!

Ο απολαυστικός Βλάντο Γιάνκοβιτς στο Gazz Floor powered by Novibet:

     

